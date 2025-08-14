En redes sociales dicen que Peso Pluma -de 26 años de edad- le ‘sentó’ muy bien a Kenia Os.

Y es que las últimas fotos de Kenia Os -de 26 años de edad- mostrarían a la youtuber y cantante con un “brillo especial”.

Las fotos de Kenia Os que demuestran que Peso Pluma le ‘sentó’ muy bien

A través de su cuenta oficial en Instagram, Kenia Os compartió un set de fotos de su escapada al Condado de Napa con Peso Pluma.

De acuerdo con los internautas, las fotos de Kenia Os demostrarían que Peso Pluma le ‘sentó’ muy bien a la youtuber.

Kenia Os (@keniaos)

Pues tras haber iniciado su relación con el cantante de corridos tumbados, la famosa tendría un “brillo especial”, escribieron en los comentarios.

Esto haciendo referencia a que la cantante se ha dejado ver enamorada y llena de detalles como viajes, cenas, citas y muchas flores.

Asimismo, hubo quienes señalaron que el cantante también se veía mejor tras haber comenzado a salir con Kenia Os.

Pues, a diferencia de sus anteriores relaciones con otras influencers y modelos, Peso Pluma no compartía en redes sociales los detalles de su vida en pareja.

Peso Pluma y Kenia Os (@keniaos)

¿Cuándo empezaron a salir Kenia Os y Peso Pluma?

Kenia Os y Peso Pluma comenzaron a salir en febrero de 2025 , meses después de haber colaborado en su sencillo Tommy y Pamela.

Esta canción que unió a Kenia Os y Peso Plum, se lanzó el 18 de julio de 2024 como el noveno sencillo del cuarto álbum de estudio del cantante, Éxodo.

Sin embargo, no fue sino hasta marzo del 2025 que, tras varios avistamientos en eventos, Kenia Os y Peso Pluma hicieron oficial su relación.

Actualmente, los famosos conforman una de las parejas más queridas del medio artístico; sin embargo, esto no ocurrió desde el principio de su relación.

Pues Kenia Os fue criticada por supuestamente terminar en una relación sentimental con cada artista mexicano con el que colaboró musicalmente.