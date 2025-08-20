Durante una entrevista en vivo para CNN, Kenia Os -de 26 años de edad- hablaba sobre su documental "Kenia Os: La OG".

Sin embargo, la plática se vio interrumpida tras la aparición de su novio y cantante, Peso Pluma -de 26 años de edad- quien, tras el breve gesto, provocó la risa nerviosa del entrevistador.

Kenia Os y Peso Pluma (@keniaos)

VIDEO: Peso Pluma aparece durante entrevista en vivo para robarle un beso a Kenia Os

El 18 de agosto, durante una entrevista para CNN, Peso Pluma hizo una entrada sorpresa, pues, sin previo aviso, se acercó a Kenia Os para darle un beso, lo que tomó por sorpresa tanto a ella como al periodista, Juan Carlos Arcienegas.

Kenia Os reaccionó con una sonrisa, y aunque el gesto fue breve, se convirtió en uno de los momentos más controversiales de la entrevista.

Usuarios reaccionan a la aparición de Peso Pluma en entrevista de Kenia Os

El beso de despedida entre Peso Pluma y Kenia Os durante entrevista en vivo, generó controversia en redes sociales. donde usuarios compartieron clips del momento, memes y opiniones divididas.

Algunos lo vieron como un tierno gesto; mientras que otros lo consideraron una interrupción innecesaria por parte de Kenia Os en una entrevista seria.

"Qué falta de profesionalidad de Kenia dejar de atender la entrevista para que el otro le dé un beso frente a las cámaras" Usuario en Instagram

Peso Pluma y Kenia Os (@keniaos)

Pese a las críticas que han enfrentado durante su relación, Peso Pluma y Kenia Os se mantienen como una de las parejas más queridas por los fans, sin hacer mención aún de lo sucedido.

Kenia Os estrena su documental “Kenia Os: La OG”

Además del breve gesto con su pareja, Kenia Os compartió los detalles sobre su próximo documental “Kenia Os: La OG”.

Este proyecto explora la trayectoria de Kenia Os desde sus inicios como creadora de contenido en YouTube, hasta convertirse en una de las cantantes más reconocidas de la música urbana.

Kenia Os: La OG se estrenará el 29 de agosto de 2025 en cines de Los Ángeles, Estados Unidos.

Mientras que en México estará disponible el 12 de septiembre de 2025 en la plataforma de Disney+.