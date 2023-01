Kenia Os y Gloria Trevi iba a trabajar juntas, pues la influencer iba a formar parte de la serie de la cantante, pero esto cambió sus planes.

Desde hace varios meses, Gloria Trevi y Carla Estrada trabajan juntas para realizar la bioserie ‘Ellas soy yo’.

La cantante de 54 años de edad, hablará de su vida y peores momentos en esta proyecto, la cual podría estrenarse en agosto de 2023.

Carla Estrada fue muy estricta al elegir a las actrices que interpretarían a Gloria Trevi y una de ellas es Scarlet Gruber, quien interpretará a la cantante en su juventud.

Mientras que Regina Villaverde le dará vida a Gloria Trevi cuando era adolescente y Sergio Andrade será interpretado por Jorge Poza.

Para evitar conflictos, Carla Estrada le cambió de nombre a Sergio Andrade por el de César Santiago.

Durante un en vivo en Instagram, los fans de Kenia Os, de 23 años de edad, la cuestionaron sobre si era cierto que iba estar en la serie de Gloria Trevi.

Kenia Os afirmó que sí fue contemplada para ser una de las protagonistas de la serie de Gloria Trevi, pero nada se concretó.

La influencer narra que fue contactada por Gloria Trevi primero por Instagram y luego tuvieron una conversación en WhatsApp.

“Me habló alguien de su equipo (de Gloria Trevi) y luego me habló ella directamente y estuvimos en una llamada (...) Me dijo que estaba haciendo un proyecto de ella muy importante y que le gustaría que yo participara, pero que no sabía porque al parecer ya tenían a una persona”

Kenia Os