Karol G anunció que su fundación Con Cora apoyará la emergencia causada por el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia.

A través de redes sociales, Karol G señaló que el equipo de su fundación trabajará para identificar la mejor manera de atender las necesidades surgidas tras el sismo.

Fundación de Karol G brindará apoyo a damnificados por sismo en Colombia

Karol G se sumó a otros famosos colombianos que reaccionaron al terremoto, mientras continúan los reportes sobre las afectaciones y las necesidades de quienes resultaron perjudicados.

Vía Instagram, Karol G anunció que su fundación Con Cora está trabajando para atender la emergencia y ayudar a las familias víctimas del desastre natural.

Asimismo, llamó a sus fans y seguidores a participar en la causa de Con Cora a través de donaciones o volutariado.

Mensaje de Karol G por sismo en Colombia (Captura de pantalla)

Famosos que expresaron solidaridad tras el terremoto que debastó Colombia

Shakira fue una de las primeras artistas en pronunciarse por el terremoto en Colombia.

La cantante destacó que los colombianos suelen unirse ante situaciones difíciles y llamó a mantenerse atentos a las indicaciones para ayudar cuando sea necesario.

Fonseca también reaccionó al terremoto y describió la situación como un desastre natural, además de pedir a sus seguidores que se unan para apoyar.

Por su parte, Camilo explicó que todavía no se conocía la magnitud de las pérdidas y compartió su preocupación después de hablar con amigos afectados.

El cantante señaló que permanecería atento a posibles llamados para colaborar y pidió información sobre las formas más adecuadas de apoyar durante la emergencia.

J Balvin, Maluma y Manuel Turizo también utilizaron sus redes sociales para enviar mensajes de fuerza a las personas afectadas por el terremoto.

J Balvin envía mensaje de solidaridad tras el terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia (@jbalvin / Instagram )

Mientras las autoridades avanzan en la evaluación de daños, los mensajes de los artistas reflejan una respuesta de solidaridad y disposición para colaborar con las comunidades afectadas.