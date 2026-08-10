Tras un devastador terremoto de magnitud 7.4 que afectó a Colombia el 10 de agosto, Maluma expresó su dolor de ver todo lo que estaba pasando en su tierra natal.

A través de sus redes sociales, Maluma manifestó su solidaridad a todas las víctimas del terremoto y se dijo dispuesto a ayudar en lo que sea necesario.

“Qué dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar” Maluma

Maluma hizo un llamado a la unidad nacional y compartió iniciativas de recaudación de fondos para ayudar a los damnificados en Colombia.

Maluma expresa su profundo dolor tras el devastador terremoto en Colombia

Maluma expresó su profundo dolor y solidaridad a través de sus redes sociales tras el terremoto de magnitud 7.4 que afectó a su país natal.

Maluma reacciona al devastador terremoto en Colombia (@maluma / Instagram)

Manifestó el impacto emocional que le produjo enterarse de la tragedia a la distancia y envió un “abrazo al alma” a quienes sufrieron pérdidas personales.

Aseguró que tanto él como su equipo están “puestos para ayudar” y se comprometió a utilizar sus plataformas digitales para difundir canales oficiales y formas de asistencia para los damnificados en las zonas más afectadas.

El cantante enfatizó la importancia de la unidad nacional para superar este difícil momento, pidiendo fuerza para todo el pueblo colombiano.

“Más adelante subiremos formas de ayuda para las personas necesitadas. Vamos Colombia, ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión” Maluma

Maluma se sumó así a un frente común de artistas colombianos, entre los que también destacan Shakira, J Balvin y Camilo, quienes han utilizado su alcance internacional para movilizar apoyo hacia las víctimas.

Maluma difunde canales de ayuda tras el terremoto en Colombia

El terremoto de Colombia, registrado el lunes 10 de agosto, fue un evento de magnitud 7.4 con una profundidad aproximada de 103 kilómetros.

Se originó a las 07:34 hora local en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y es considerado el sismo de mayor magnitud en el país en la última década.

El balance oficial más reciente indica al menos 111 fallecidos y 87 heridos. La mayor cantidad de muertes se concentra en el departamento de Risaralda (40 fallecidos) y en el Valle del Cauca (27 fallecidos).

El sismo provocó el colapso de 61 edificios y daños en 1,575 viviendas. Además, se reportan afectaciones en 18 centros de salud, 52 centros educativos y 18 carreteras.

La emergencia ha generado una necesidad urgente de asistencia humanitaria para las familias damnificadas en zonas como Chocó, Manizales, Pereira y Cali.

Es por ello por lo que Maluma compartió la campaña “Colombia se levanta” creada por la organización Presentes para reunir aportaciones destinadas a la asistencia real y esperanza de las víctimas.

Las donaciones pueden realizarse directamente en la página de la organización.