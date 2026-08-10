J Balvin envió un mensaje de apoyo a Colombia tras el terremoto de 7.4 que azotó al país el lunes 10 de agosto, y pidió iniciar de inmediato las acciones para ayudar.

“Vamos a movernos de una pa’ ayudar la situación” J Balvin

Varias regiones de Colombia se vieron afectadas tras el terremoto que se registró a las 7:34 a.m. hora local y el cual ha dejado 111 muertos hasta el momento.

J Balvin envía mensaje a Colombia tras terremoto

Diversos famosos se han pronunciado por el terremoto en Colombia. J Balvin compartió un mensaje de apoyo a su país.

“Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia. Fuerza para toda la gente y familia que están afectados” J Balvin

J Balvin deseó lo mejor a los colombianos afectados por el terremoto y pidió comenzar con las acciones de ayuda para reconstruir el país.

J Balvin envía mensaje de solidaridad tras el terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia (@jbalvin / Instagram )

El cantante también compartió un mensaje para la comunidad de Chocó, una de las más afectadas por el terremoto: “Chocó, Colombia, fuerza. Chocó nos necesita”.

J Balvin publicó una página donde ya se puede donar para la reconstrucción de Colombia y auxiliar a quienes perdieron todo en el terremoto.

J Balvin pide apoyo para Chocó, epicentro del terremoto en Colombia

Chocó es uno de los 32 departamentos de Colombia y fue epicentro del terremoto de 7.4 que azotó el país.

J Balvin pidió especial apoyo para este departamento, ubicado al noroeste de Colombia. Hasta el momento, no ha mencionado las acciones que tomará para apoyar a su país.

Chocó presentó graves daños en su infraestructura, lesionados graves y muertos, según reportes de Nubia Córdoba-Curi, gobernadora de este departamento.

Hasta el momento se contabilizan 9 muertos y más de 90 heridos en Chocó, mientras que Risaralda es el departamento con más muertos al contabilizar 42.