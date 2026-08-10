J Balvin envió un mensaje de apoyo a Colombia tras el terremoto de 7.4 que azotó al país el lunes 10 de agosto, y pidió iniciar de inmediato las acciones para ayudar.
“Vamos a movernos de una pa’ ayudar la situación”J Balvin
Varias regiones de Colombia se vieron afectadas tras el terremoto que se registró a las 7:34 a.m. hora local y el cual ha dejado 111 muertos hasta el momento.
J Balvin envía mensaje a Colombia tras terremoto
Diversos famosos se han pronunciado por el terremoto en Colombia. J Balvin compartió un mensaje de apoyo a su país.
“Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia. Fuerza para toda la gente y familia que están afectados”J Balvin
J Balvin deseó lo mejor a los colombianos afectados por el terremoto y pidió comenzar con las acciones de ayuda para reconstruir el país.
El cantante también compartió un mensaje para la comunidad de Chocó, una de las más afectadas por el terremoto: “Chocó, Colombia, fuerza. Chocó nos necesita”.
J Balvin publicó una página donde ya se puede donar para la reconstrucción de Colombia y auxiliar a quienes perdieron todo en el terremoto.
J Balvin pide apoyo para Chocó, epicentro del terremoto en Colombia
Chocó es uno de los 32 departamentos de Colombia y fue epicentro del terremoto de 7.4 que azotó el país.
J Balvin pidió especial apoyo para este departamento, ubicado al noroeste de Colombia. Hasta el momento, no ha mencionado las acciones que tomará para apoyar a su país.
Chocó presentó graves daños en su infraestructura, lesionados graves y muertos, según reportes de Nubia Córdoba-Curi, gobernadora de este departamento.
Hasta el momento se contabilizan 9 muertos y más de 90 heridos en Chocó, mientras que Risaralda es el departamento con más muertos al contabilizar 42.