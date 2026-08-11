La Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) suspendió los partidos programados en Colombia por los daños causados por el terremoto de magnitud 7.4 que azotó al país, la mañana del lunes 10 de agosto de 2026.

A través de un comunicado, la Conmebol manifestó que esta decisión tiene lugar en solidaridad con las víctimas del sismo en Colombia tras declarar el país emergencia nacional.

Conmebol suspende partidos de Libertadores y Sudamericana en Colombia tras terremoto que azotó al país

La Conmebol dio a conocer su decisión de suspender dos partidos programados en Colombia en solidaridad con las víctimas que dejó el terremoto de 7.4 que sacudió al país.

De acuerdo con la propia Conmebol, la decisión es suspender temporalmente los partidos correspondientes a las competencias de Copa Libertadores y Copa Sudamericana:

Deporte Tolima (Col) vs Independiente del Valle (Ecu) - Libertadores

Independiente Santa Fe (Col) vs River Plate (Arg) - Sudamericana

Terremoto en Colombia (Santiago Saldarriaga / AP Photo/Santiago Saldarriaga)

Estos partidos estaban previstos para jugarse el martes 11 y el miércoles 12 de agosto, respectivamente, por lo que ahora serán reprogramados.

La Conmebol ha indicado que la información oficial sobre la reprogramación de estos compromisos se notificará en los próximos días, una vez se evalúe la evolución de la situación en las sedes correspondientes.

Conmebol indicó que la suspensión también tiene el objetivo de preservar la seguridad de los aficionados que asistirían a los partidos, así como de respeto a las decenas de víctimas que ha confirmado el propio gobierno de Colombia.