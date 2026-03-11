Kanye West, ahora conocido como Ye, anunció su regreso a los escenarios con un concierto en el SoFi Stadium de California el 3 de abril de 2026.

La preventa de boletos generó una fila virtual en Ticketmaster que superó el millón de usuarios, cifra que contrasta con la capacidad del recinto de 70 mil personas.

El concierto forma parte de la promoción de su nuevo álbum Bully, previsto para estrenarse el 27 de marzo, y se perfila como uno de los eventos musicales más comentados del año.

Concierto de Kanye West en Estados Unidos satura Ticketmaster con fila de más de un millón

Tras varios años de ausencia en giras tradicionales, Kanye West se presentará el 3 de abril en el SoFi Stadium.

Regreso de Kanye West satura Ticketmaster con fila de más de un millón (@Kurrco / X )

El concierto que ha sido catalogado como el primer gran espectáculo individual de Ye marcó un precedente para los conciertos de Estados Unidos.

Y es que a través de as redes sociales se reveló que la preventa de boletos para el concierto de Kanye West registró una fila virtual que superó el millón de usuarios en espera.

Cifra que llamó la atención ya que el recinto registra una capacidad para 70 mil personas, por lo que varios de sus seguidores se quedarán sin un boleto para el concierto de Kanye West.

La saturación para conseguir un boleto de Kanye West ha generado preocupación sobre la reventa ilegal de boletos, donde los precios podrían alcanzar incrementos sustanciales respecto al precio original.

Ante la demanda se especula que Kanye West podría abrir fechas adicionales para satisfacer a todos sus seguidores.

Crece expectación por el concierto de Kanye West en SoFi Stadium, Estados Unidos

El concierto de Kanye West se perfila como uno de los eventos musicales más comentados del año.

Y es que marcará uno de los primeros conciertos importantes del rapero en Estados Unidos en los últimos años.

Kanye West aprovechará su presentación para promocionar su próximo álbum titulado Bully, cuyo estreno está previsto para el 27 de marzo, luego de varios retrasos en su calendario original.

Durante marzo del 2025, Kanye West ya había presentado versiones cinematográficas de larga duración relacionadas con este proyecto.

Lo que ha aumentado la expectación por su concierto y es que se espera que se tenga una infraestructura técnica de vanguardia, similar a las experiencias auditivas y visuales que presentó.

La última vez que Kanye West apareció en el SoFi Stadium fue en 2024 durante el festival Rolling Loud, donde participó junto al rapero Ty Dolla $ign.