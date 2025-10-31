Tras más de dos años en que Sergio Mayer de 59 años de edad, demandó a Gustavo Adolfo Infante, el periodista respondió con una demanda penal.

El abogado de Gustavo Adolfo Infante de 60 años de edad, había advertido que si tras los cuatro amparos de Sergio Mayer seguía con la intención de obtener 50 millones de pesos, lo demandarían.

Gustavo Adolfo Infante responde a Sergio Mayer con demanda penal por falsedad

El periodista Gustavo Adolfo Infante, compartió que el 29 de octubre su abogado Alfonso Beceiro, oficialmente metió una demanda penal contra el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Sergio Mayer.

La demanda que en un principio era por daños y perjuicios por Sergio Mayer a Gustavo Adolfo Infante, dio un giro de 360 grados luego de que el diputado metiera cuatro amparos contra el periodista.

En busca de obtener 50 millones de pesos de Gustavo Adolfo Infante “a toda costa, Sergio Mayer habría interpuesto cuatro amparos “para ver cuál pegada”, pero hasta la primera semana de octubre de 2025 dos de ellos habían sido desechados.

Sergio Mayer (Sergio Mayer Twitter @SergioMayerb )

Sin embargo, Beceiro argumentó que un amparo de Sergio Mayer estaba en revisión, pero que este tenía “deficiencias fuertes” además de que caía en “contradicciones”.

Ante ello, el abogado del periodista le recomendó abiertamente que si Sergio Mayer insistía en querer obtener el dinero mencionado por su demanda, ellos responderían con una demanda por falsedad en el amparo y así fue.

El 29 de octubre de 2025, Gustavo Adolfo Infante hizo oficial la demanda contra Sergio Mayer el cual, según Beceiro, incurre en la Ley Federal de Amparo por dar presuntos informes falsos a los jueces de amparo.

“Si es así debe responder ante las autoridades porque quiere cobrar esa cantidad [50 millones de pesos] bajo un argumento falso”. Alfonso Beceiro, abogado.

Gustavo Adolfo Infante hace constar que demandó a Sergio Mayer. (X/GAINFANTE)

Gustavo Adolfo Infante recuerda tráfico de influencias de Sergio Mayer

El periodista Gustavo Adolfo Infante recordó al dar una actualización de su batalla legal contra Sergio Mayer que este lo amenazó con hacer tráfico de influencias.

Según su testimonio, al encontrarse en el Grito de la Independencia en el Zócalo CDMX de 2024, Sergio Mayer le recordó el poder que tenía al ser diputado federal por Morena.