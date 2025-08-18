Galilea Montijo -de 52 años de edad- no puede creer que Ninel Conde sea la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2025.

En un video compartido en YouTube, Galilea Montijo habló sobre los rumores que han surgido en torno a la eliminación de Ninel Conde, de 48 años de edad.

Galilea Montijo habla en YouTube de Ninel Conde eliminada de La Casa de los Famosos México 2025

El domingo 17 de agosto, Ninel Conde se convirtió en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2025.

A un día de la salida de Ninel Conde, Galilea Montijo se dijo sorprendida por la nueva realidad de La Casa de los Famosos México 2025.

Ninel Conde eliminada de La Casa de los Famosos México 2025 (@lacasafamososmx)

En el video compartido en YouTube, Galilea Montijo destacó que las votaciones estuvieron muy parejas pero, al final fue el público quien decidió quién saldría.

“Seguimos sorprendidos, Ninel Conde la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México, los posicionamientos estuvieron muy duros, las votaciones estuvieron muy parejas, pero ustedes el público decidió” Galilea Montijo

Galilea Montijo cree que fue una mala estrategia del Cuarto Día, pues en estos momentos en La Casa de los Famosos México 2025 se está jugando por equipos.

Y, actualmente, el Cuarto Noche es el que más apoyo a recibido, sin importar las personalidades.

“Yo creo que en este punto muy mala estrategia de Cuarto Día, porque ahorita el fandom está por cuartos, ya después se va desmenuzando por personajes” Galilea Montijo

Tras la salida de Ninel Conde, Galilea Montijo se mostró preocupada por lo que va a pasar con las niñas en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que considera que Ninel Conde las cuidaba mucho y ahora no tendrán esa protección.

Pero, Tania Rincón consideró que con la salida de Ninel Conde se va a mover el Cuarto Día.

Sin embargo, Andrea Legarreta consideró que las mujeres ya se encuentran grandes y podrán cuidarse solas.

Galilea Montijo cuestionó si será Shiky quien tome ahora ese papel y cuide a las mujeres.

Además, Tania Rincón recordó que Ninel Conde le encargó a Facundo a las niñas del Cuarto Día.

Galilea Montijo aclara si Ninel Conde pidió salir de La Casa de los Famosos México 2025

Tras la salida de Ninel Conde de La Casa de los Famosos México 2025, Galilea Montijo aclaró varios rumores que han surgido.

En el programa Hoy, Galilea Montijo dejó en claro que Ninel Conde no hizo una señal para que la sacaran.

Sino que era una señal para solicitar ayuda a todos sus seguidores.

“Me encanta las historias que manejan ‘ella hizo la señal de que la sacarán’, en una entrevista dijo si yo les hago así es la bombo señal de que necesito su ayuda” Galilea Montijo

Asimismo, Galilea Montijo puntualizó que nadie tiene injerencia en La Casa de los Famosos México 2025.

“También escuché ‘seguramente el mánager pidió que la sacaran’ ojo, los mánagers no tienen ni voz ni voto, el que firma es el talento, no el mánager. El mánager y la familia pueden decir misa” Galilea Montijo

En ese sentido, Andrea Legarreta destacó que Ninel Conde sí iba abajo en las encuestas que se viralizaron en las redes sociales.

Además, Andrea Legarreta cree que le irá mejor a Ninel Conde ahora que ya salió de La Casa de los Famosos México 2025.