Un video grabado durante la fiesta de Galilea Montijo causó confusión entre usuarios de redes sociales, ya que confundieron a Heydee Hofmann con Inés Gómez Mont.

Todo inició cuando Joely Bernat compartió un video del Galifest junto a una mujer con boina roja y lentes, con un cabello muy similar al que usaba Inés Gómez Mont.

Confunden a Haydee Hofmann con Inés Gómez Mont durante la fiesta de Galilea Montijo (Instagram/@lahofmannn)

Inés Gómez Mont lleva 5 años prófuga de la justicia y recientemente la Interpol retiró la ficha de búsqueda en su contra, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha solicutado que se reactive.

Confunden a Heydee Hofmann con Inés Gómez Mont en la fiesta de Galilea Montijo

El 7 de octubre se realizó el Galifest, la fiesta de cumpleaños de Galilea Montijo en donde usuarios de redes sociales confundieron a Inés Gómez Mont con Heydee Hofmann.

La confusión comenzó por el look de Heydee Hofmann, quien tiene el cabello negro y ondulado, como el que solía usar Inés Gómez Mont.

Además, la creadora de contenido también usó gafas muy similares a las que solía utilizar la conductora.

Rápidamente, los usuarios de redes sociales aclararon que se trataba de Heydee Hofmann, quien también es esposa de Paco Ayala, integrante de Molotov.

Confunden a Haydee Hofmann con Inés Gómez Mont durante la fiesta de Galilea Montijo (Instagram/@joelybernat)

Inés Gómez continúa sin ficha de búsqueda de Interpol

A finales de septiembre de 2026, Claudia Shienbaum expuso que Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, ya no tenían ficha de búsqueda de la Interpol.

La presidenta de México expresó que no le habían informado los motivos por los que se había retirado, pues la pareja es señalada de participar en actividades ilícitas.

Ante esta situación, Claudia Sheinbaum solicitó que se restablezca la ficha de búsqueda en contra de Inés Gómez Mont.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene las órdenes de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su esposo por diversos delitos.