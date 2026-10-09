Heydee Hofmann es una personalidad de internet y esposa de Paco Ayala, integrante de Molotov; recientemente fue confundida con Inés Gómez Mont tras asistir a la fiesta de cumpleaños de Galilea Montijo.

La creadora de contenido es parte del podcast ‘Ellas al volante’ y participó en el reality show Lucky Ladies.

¿Quién es Heydee Hofmann? La esposa de Paco Ayala

Heydee Hofmann es una creadora de contenido, diseñador y bailarina originaria de la CDMX.

Es conocida por su paso por el reality Lucky Ladies, el cual mostraba la vida de las esposas de diversas personalidades de la farándula.

A inicios de octubre de 2026, Haydee Hofmann fue confundida con Inés Gómez Mont en la fiesta de Galilea Montijo, ya que llevaba un look similar a la conductora y de quien también es amiga.

Heydee Hofmann, esposa de Paco Ayala (Instagram/@lahofmannn)

¿Qué edad tiene Heydee Hofmann?

Heydee Hofmann nació el 3 de junio de 1978; tiene 48 años de edad.

¿Quién es el esposo de Heydee Hofmann?

Heydee Hofmann está casada con Juan Francisco Ayala, conocido como Paco Ayala e integrante de Molotov; llevan casado más de 20 años.

¿Qué signo zodiacal es Heydee Hofmann?

Heydee Hofmann es Géminis.

Heydee Hofmann y Paco Ayala (Instagram/@lahofmannn)

¿Cuántos hijos tiene Heydee Hofmann?

Heydee Hofmann tiene tres hijos:

Valentina Ayala

Maximiliano Ayala

Isabella Ayala

¿Qué estudió Heydee Hofmann?

Heydee Hofmann estudió ciencias de la comunicación en la Universidad Tecnológica de México.

¿En qué ha trabajado Heydee Hofmann?

Heydee Hofmann fue bailarina en programas de Televisa y en 2014 fue parte del reality Lucky Ladies.

Actualmente, Heydee Hofmann es creadora de contenido y tiene cerca de 441 mil seguidores en Instagram; también forma parte del podcast “Ellas al volante”.