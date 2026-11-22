La película Michael, basada en la vida de Michael Jackson y protagonizada por Jaafar Jackson, no será presentada para competir en los premios BAFTA 2027. La decisión sorprende debido al éxito comercial de la producción y a su campaña durante la actual temporada de premios.
De acuerdo con información exclusiva de Variety, el productor Graham King, el director Antoine Fuqua y otros responsables de “Michael”, tomaron la determinación después de consultar con Lionsgate, Universal Pictures y sus socios.
Aunque se mencionaron varios factores detrás de la decisión de no presentar a “Michael” para los BAFTA 2027, no se especificaron los motivos.
¿Por qué “Michael” no competirá en los BAFTA 2027?
La ausencia de la cinta deja fuera de la contienda a Jaafar Jackson, Colman Domingo y al resto del equipo artístico y técnico; además, Lionsgate y Universal respaldaron la decisión, según fuentes consultadas por el medio estadounidense.
El movimiento de dejar fuera a “Michael” de los BAFTA 2027, también llama la atención por los antecedentes de Graham King con las películas biográficas musicales.
Su producción Bohemian Rhapsody consiguió que Rami Malek ganara el BAFTA a Mejor Actor y posteriormente obtuvo cuatro Premios Oscar.
“Michael” todavía puede competir en los Premios Oscar 2027
La decisión de no presentar “Michael” a los BAFTA 2027 no afecta su elegibilidad para los Premios Oscar, pues la película todavía puede participar en los Globos de Oro, Critics Choice Awards y reconocimientos de los distintos gremios cinematográficos.
Sin embargo, Michael con Jaafar Jackson perderá una importante plataforma internacional para impulsar su presencia en la temporada de premios.
En taquilla, la biopic de Michael Jackson ya hizo historia: superó los mil millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la primera película biográfica en alcanzar esa cifra.
Pese a las críticas divididas, la interpretación de Jaafar Jackson como Michael Jackson ha sido uno de los aspectos más destacados por el público.