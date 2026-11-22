La película Michael, basada en la vida de Michael Jackson y protagonizada por Jaafar Jackson, no será presentada para competir en los premios BAFTA 2027. La decisión sorprende debido al éxito comercial de la producción y a su campaña durante la actual temporada de premios.

De acuerdo con información exclusiva de Variety, el productor Graham King, el director Antoine Fuqua y otros responsables de “Michael”, tomaron la determinación después de consultar con Lionsgate, Universal Pictures y sus socios.

Aunque se mencionaron varios factores detrás de la decisión de no presentar a “Michael” para los BAFTA 2027, no se especificaron los motivos.

Jaafar Jackson (Jaafar Jackson / Red Social X)

¿Por qué “Michael” no competirá en los BAFTA 2027?

La ausencia de la cinta deja fuera de la contienda a Jaafar Jackson, Colman Domingo y al resto del equipo artístico y técnico; además, Lionsgate y Universal respaldaron la decisión, según fuentes consultadas por el medio estadounidense.

El movimiento de dejar fuera a “Michael” de los BAFTA 2027, también llama la atención por los antecedentes de Graham King con las películas biográficas musicales.

Su producción Bohemian Rhapsody consiguió que Rami Malek ganara el BAFTA a Mejor Actor y posteriormente obtuvo cuatro Premios Oscar.

Jaafar Jackson como Michael Jackson (@jaafarjackson / Instagram)

“Michael” todavía puede competir en los Premios Oscar 2027

La decisión de no presentar “Michael” a los BAFTA 2027 no afecta su elegibilidad para los Premios Oscar, pues la película todavía puede participar en los Globos de Oro, Critics Choice Awards y reconocimientos de los distintos gremios cinematográficos.

Sin embargo, Michael con Jaafar Jackson perderá una importante plataforma internacional para impulsar su presencia en la temporada de premios.

Michael Jackson y Jaafar Jackson tienen gran parecido (Instagram/@narradorard)

En taquilla, la biopic de Michael Jackson ya hizo historia: superó los mil millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la primera película biográfica en alcanzar esa cifra.

Pese a las críticas divididas, la interpretación de Jaafar Jackson como Michael Jackson ha sido uno de los aspectos más destacados por el público.