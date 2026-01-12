Galilea Montijo -de 52 años de edad- habla de Inés Gómez Mont y rechaza acusaciones de que encubre a la conductora y su esposo.
Inés Gómez Mont tenía una fuerte amistad con Galilea Montijo, la cual se pausó tras ser señalada de fraude fiscal, operación con recursos de procedencia ilícita y se diera a la fuga.
Galilea Montijo niega que esté encubriendo a Inés Gómez Mont y su esposo
Inés Gómez Mont lleva 4 años prófuga de la justicia y en 2025 fue detenido su esposo, Víctor Álvarez Puga, por su situación migratoria en Estados Unidos.
Galilea Montijo ha sido cuestionada en diversas ocasiones sobre si está en contacto con Inés Gómez Mont y en esta ocasión sí fue tajante al decir que no.
“No sé nada, la verdad es que no sé absolutamente nada. Y no es que no quiera hablar de la situación, es que no sé nada. Muchas veces es mejor mantenerte al margen”Galilea Montijo
La conductora asegura que no sabe nada de la situación o vida de Inés Gómez Mont, por lo que prefiere mantenerse al margen.
“Siempre hay que mantenerte al margen”, mencionó Galilea Montijo sobre su amiga, con quien solía compartir fotos en redes sociales y hasta viajar.
Inés Gómez Mont sigue prófuga de la justicia y se desconoce su actual ubicación.
Inés Gómez Mont sí ha tenido contacto con sus amigos
A pesar de que las autoridades no han podido detener a Inés Gómez Mont, todo indica que la conductora ha seguido con su vida sin miedo.
En 2025,Ricardo O’Farrill confesó que seguía en contacto con Inés Gómez Mont porque la consideraba su amiga.
Días después, Pati Chapoy -de 76 años de edad- reveló que Inés Gómez Monte le había enviado sus condolencias tras la muerte de Daniel Bisogno.
Incluso, cuando detuvieron a Víctor Álvarez Puga, mencionó que Inés Gómez Mont estaba bien de salud, al igual que sus hijos.
Lo que una vez más confirmó que Inés Gómez Mont mantenía contacto con algunos de sus amigos.
Es por eso que muchos dudan que Inés Gómez Mont no esté en contacto con Galilea Montijo u otra de sus famosos amigas como Yadhira Carrillo.