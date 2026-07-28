Una investigación periodística de El País expone la propiedad de lujo en Florida perteneciente a Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga.

La pareja, actualmente prófuga de la justicia mexicana, habría utilizado empresas y posibles prestanombres para ocultar inmuebles valuados en millones de dólares en zonas exclusivas.

A pesar de enfrentar cargos por delincuencia organizada y malversación de fondos públicos, registros mercantiles sugieren que continuaron vinculados a estas direcciones en Estados Unidos hasta fechas recientes.

Sale a la luz una nueva propiedad millonaria vinculada a Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga (Agencia México )

Revelan que propiedad millonaria en Estados Unidos estaría vinculada a Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga

De acuerdo con la investigación revelada por el diario El País, Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga habían ocultado por tres años la adquisición de un departamento de lujo en Florida.

El inmueble se encuentra en el piso 37 del exclusivo condominio Jade Signature, en Sunny Isles Beach, Estados Unidos.

El medio reveló que el inmueble habría sido adquirido en junio de 2018 por un valor de 5,036,000 dólares (aproximadamente 97 millones de pesos, al tipo de cambio de esa época).

El departamento tiene una superficie de 316 metros cuadrados. Cuenta con cuatro recámaras, cinco baños y nueve balcones que ofrecen vista al mar.

La adquisición se habría realizado a través de la empresa Jade Sima LLC, constituida por Álvarez Puga en Florida en 2017.

Entre los administradores de dicha sociedad figuraron Nora Peraza (colaboradora de Gómez Mont en su fundación) y Jonathan Choghi, identificado como un presunto testaferro del abogado.

La dirección de este departamento fue utilizada como domicilio fiscal de otras empresas de la pareja, incluyendo IGMA International Corp., firma presidida por Gómez Mont, que mantuvo ese registro hasta agosto de 2024.

La pareja perdió la propiedad en octubre de 2021 debido a un litigio hipotecario derivado de un adeudo de 3.8 millones de dólares.

Esta propiedad se mantuvo oculta durante tres años mientras la pareja enfrentaba procesos legales en México por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga tenían otra propiedad en Miami

Además del departamento en Jade Signature, las investigaciones de El País identificaron una residencia de 1,170 metros cuadrados ubicada en el exclusivo vecindario de Town & Ranch Estates, en el condado de Miami.

De acuerdo con la investigación, la propiedad fue comprada en julio de 2021 por un monto de 6.3 millones de dólares.

La adquisición se realizó a través de la empresa Casa Mia Pinecrest Corp., en la cual Inés Gómez Mont y Jonathan Choghi (señalado como presunto testaferro de Álvarez Puga) aparecían como directivos.

Aunque la propiedad fue transferida en 2022 a otra compañía liderada por Andrea Morán Borges (cuñada de Álvarez Puga), existen registros mercantiles que indican que Inés Gómez Mont continuó utilizando esta dirección como su domicilio personal y corporativo hasta 2026.

Sale a la luz una nueva propiedad millonaria vinculada a Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga (Agencia México )

Esta información surgió de una investigación previa del diario que fue retomada tras el reciente descubrimiento del departamento de lujo que la pareja mantuvo oculto por tres años.

Pese a que desde 2022 existían indicios de que la pareja se encontraba en Miami, la solicitud formal de extradición de México a Estados Unidos se presentó hasta diciembre de 2025.