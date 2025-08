Maribel Guardia- de 66 años de edad- realizó una fuerte revelación al compartir que fue víctima de abuso sexual cuando tan sólo era una niña.

Fue en entrevista para el podcast de Adriana Gallardo, en donde Maribel Guardia abrió su corazón para hablar sobre el abuso del que fue víctima en su infancia.

Maribel Guardia revela haber sido víctima de abuso sexual infantil en conmovedor podcast de YouTube

Maribel Guardia ha decidido romper su silencio y contar un episodio que marcó su infancia, pues revelo haber sido víctima de abuso sexual infantil

La actriz habló por primera vez sobre este episodio de su vida durante su participación en el podcast de Adriana Gallardo “Chingona Mente”

“A mi me paso de chiquita a los 5 años que abusaron de mi, y fue algo dolorosísimo” Maribel Guardia

Maribel Guardia inicio haciendo un llamado a los padres de familia sobre la protección de los hijos en la etapa de su niñez.

Sin entrar en demasiados detalles, la actriz puntualizo sobre la fragilidad y la vulnerabilidad que tiene un niño durante su infancia.

Pues, Maribel Guardia recordó que cuando fue víctima de abuso sexual infantil se sintió culpable por lo que le paso en aquel entonces.

“Cuiden a sus hijos, no confíen en nadie, no los dejen solos” expresó Maribel Guardia.

Al ahondar sobre el abuso del que fue víctima, Maribel Guardia compartió lo difícil que fue superar la herida, pues no había expertos para poder hablarlo.

“A mi nunca nadie me explico que fue lo que me paso” contó Maribel Guardia.

Maribel Guardia (@maribelguardia / Instagram)

Las secuelas que sufrió Maribel Guardia tras haber sido víctima de abuso sexual infantil

Mostrando su lado más humano, Maribel Guardia compartió dolorosos pasajes de su vida como el hecho de haber sido víctima de abuso sexual infantil.

Maribel Guardia también contó sobre las secuelas que le dejo este episodio en su vida.

“Tenía pavor cuando alguien me abrazaba, todavía hasta el día de hoy no aguanto que me abracen” comentó Maribel Guardia al decir que reacciona ante el contacto físico.

Para finalizar, Maribel Guardia rompió en llanto al reflexionar como este episodio tuvo un gran impacto en su vida personal como amorosa.

Pues en la actualidad, la actriz todavía se le hace difícil tener contacto físico con su esposo Marco Chacón.

“Un niño es muy frágil y es increíble como estás cosas te acompañan para toda la vida el dolor y el abuso al que fuiste sometido y te afecta en relaciones amorosas” Maribel Guardia