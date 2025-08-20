El nombre de Emmanuel Orenday se viralizó en las redes sociales luego de que surgió la versión que sería el amante de Maribel Guardia, de 66 años de edad.

Esta versión se viralizó rápidamente en las redes sociales por lo que muchos se cuestionaron sobre quién era Emmanuel Orenday, a continuación te contamos todo sobre el actor que ya salió a negar el romance.

¿Quién es Emmanuel Orenday, actor señalado de ser el amante de Maribel Guardia?

Emmanuel Orenday nació el 19 de mayo de 1984 en Aguascalientes, México.

Gracias a su trabajo como actor, Emmanuel Orenday ha destacado en la industria del espectáculo en México.

Emmanuel Orenday también se ha desarrollado como modelo, pero sobre todo es conocido por su trayectoria destacada en la televisión.

¿Cuántos años tiene Emmanuel Orenday, actor señalado de ser el amante de Maribel Guardia?

Emmanuel Orenday tiene 41 años de edad.

¿Quién es la esposa de Emmanuel Orenday, actor señalado de ser el amante de Maribel Guardia?

Se desconocen detalles sobre la vida privada de Emmanuel Orenday.

Emmanuel Orenday (@emmanuelorenday / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Emmanuel Orenday, actor señalado de ser el amante de Maribel Guardia?

Emmanuel Orenday es del signo zodiacal Tauro.

De acuerdo con la astrología, las personas regidas bajo el signo Tauro son estables, tercos, leales y con una gran fuerza de voluntad.

Son conocidos por su determinación y perseverancia, además de que suelen ser muy amorosos.

¿Cuántos hijos tiene Emmanuel Orenday, actor señalado de ser el amante de Maribel Guardia?

No se tiene información sobre si Emmanuel Orenday tiene hijos.

¿Qué estudió Emmanuel Orenday, actor señalado de ser el amante de Maribel Guardia?

Emmanuel Orenday estudió actuación en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca.

Sin embargo, Emmanuel Orenday también se preparó en el CEA de Televisa.

Emmanuel Orenday (@emmanuelorenday / Instagram )

¿En qué ha trabajado Emmanuel Orenday, actor señalado de ser el amante de Maribel Guardia?

Emmanuel Orenday inició su carrera como locutor de radio en la estación La Poderosa y buscó oportunidades como modelo amateur.

Dio el salto a la actuación tras ganar el reality Estrellas de novela de TV Azteca en 2003.

A lo largo de su trayectoria, Emmanuel Orenday ha participado en producciones como:

El señor de los cielos

La reina del sur

Sin tu mirada

Señora acero

¡Qué huevos, Sofía!

Operación Pacífico

Chilangolandia

Hoy soy nadie

Esperanza del corazón

Niñas mal 2

Madre de alquiler

Para volver a amar

Soñarás

Sacúdete las penas

Borrar de la memoria

Mujeres Asesinas 2

Entre correr y vivir

La rosa de Guadalupe

Los Sánchez

La vida es una canción

A cada quien su santo

Lo que callamos las mujeres

Emmanuel Orenday reacciona tras ser señalado como el amante de Maribel Guardia

La revista TVNotas publicó que Emmanuel Orenday era el amante de Maribel Guardia, luego de que ambos habrían compartido momentos íntimos durante las grabaciones de la serie Cómplices.

De acuerdo con la fuente consultada por TVNotas, en los descansos de la serie Emmanuel Orenday se metía en el camerino de Maribel Guardia y ambos convivían de manera muy cercana.

A través de su cuenta de Instagram, Emmanuel Orenday negó ser el amante de Maribel Guardia.

“Sobre la publicación el día de hoy en una revista. Me permito decirles que es totalmente FALSO” Emmanuel Orenday

Emmanuel Orenday dejó en claro que su relación con Maribel Guardia es estrictamente profesional y que además merece todo su respeto.

“La única relación entre Maribel Guardia y yo es laboral. La Señora es una dama que merece todo mi respeto y admiración como ser humano y como actriz” Emmanuel Orenday

Para Emmanuel Orenday las personas se deberían de dedicar a sumar y no a inventar noticias falsas.

“Dediquémonos como personas a crecer, sumar, ayudar, motivar, amar y vivir felices. A ese tipo de medios deberían elevar su agenda” Emmanuel Orenday

Emmanuel Orenday dejó en claro que no es el tipo de celebridad que habla de su vida privada.

“Yo no soy ese tipo de actor ni de persona que habla de su vida” Emmanuel Orenday