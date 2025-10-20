Esta mañana de lunes, Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón acudieron al Juzgado Noveno de lo Familiar en Cuernavaca, Morelos.

Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón llegaron por separado, ambas acompañadas de sus representantes legales.

Mientras que la mamá de José Julián, de 8 años de edad, sonrió a las cámaras de los reporteros que presenciaron su llegada, a la veterana actriz se le vio un tanto resignada.

Continúa pleito legal entre Maribel Guardia y su nuera Imelda Garza Tuñón

Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón, de 66 y 28 años de edad respectivamente, mantienen una lucha legal por la custodia de José Julián , motivo por el que volvieron a encontrarse en el tribunal.

Aunque Maribel Guardia ha asegurado que no desea quedarse con el hijo de Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa, ha advertido que verá por su bienestar.

Por ello aún continúa el proceso de la denuncia por violencia familiar y negligencia que realizó en enero de este 2025.

En su momento, la actriz de “Lagunilla mi barrio” acusó a su nuera de priorizar su vida social antes que su vida como madre.

Incluso la acusó de drogarse y alcoholizarse en el mismo techo que compartía con el menor de edad.

Maribel Guardia con José Julián e Imelda Garza-Tuñón. (Especial)

Aunque presentó videos que probarían sus adicciones, Imelda Garza Tuñón lo negó y aseguró que la actriz y su marido habían planeado quitarle a su hijo por lo que fueron armando un caso en su contra.

Así como reveló que sus diferencias con la actriz comenzaron cuando no quiso vivir bajo sus condiciones por lo que Maribel Guardia intentó presionarla con el dinero y con su hijo José Julián.

El 3 de marzo, ambas se presentaron al Juzgado Noveno de lo Familiar en Cuernavaca, que es donde llevan su proceso por lo que su nueva visita sería parte de una nueva audiencia.