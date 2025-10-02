Marco Chacón -de 51 años de edad- habló de los rumores sobre el caso de Imelda Garza Tuñón y el supuesto envenenamiento.

La “guerra de declaraciones” entre Imelda Garza Tuñón -de 28 años de edad- y Maribel Guardia continúan, pero las acusaciones son más graves cada vez.

¿Marco Chacón fue envenenado por Imelda Garza Tuñón? El abogado responde

En abril de 2025, Elisa Beristain -de 52 años de edad- mencionó que Marco Chacón había terminado en el hospital en 2023 por un desmayo.

Según el testimonio de un “amigo” de Imelda Garza Tuñón, ella le había confesado que había adulterado la proteína que consumía Marco Chacón.

Imelda Garza Tuñón negó rotundamente estas acusaciones, pero Marco Chacón insiste en que su enfermedad fue sospechosa.

Durante un reciente encuentro con medios, Marco Chacón aseguró que sí fue hospitalizado y que nunca se determinó su padecimiento.

“Yo fui a parar 5 días al hospital por un tema que no se terminó de aclarar y del que prefiero no hablar. Del que prefiero no ahondar más” Marco Chacón

Marco Chacón dice que él tiene su expediente médico, el cual confirma que estuvo hospitalizado.

“Eso es una realidad, está mi expediente médico, estuve 5 días en el Hospital Ángeles de Acoxpa, el 15 de agosto del año 2023, que era el Día de la Madre en Costa Rica. Fue una situación muy triste, muy penosa, que nos costó mucho superar en la casa y no tengo nada más que decir” Marco Chacón

Según información de Elisa Beristain, Imelda Garza habría colocado escopilamina en la proteína de Marco Chacón.

Tras consumir esta proteína, Marco Chacón comenzó a sentirse mareado, aletargado y balbuceaba.

Marco Chacón tenía el cerebro inflamado y le dieron el tratamiento adecuado cuando Imelda Garza Tuñón reveló qué sustancia había utilizado.

Maribel Guardia y Marco Chacón (Agencia México)

Marco Chacón niega que Imelda Garza Tuñón lo haya demandado

Nunca se ha confirmado que Imelda Garza Tuñón haya envenenado a Marco Chacón y tampoco hubo una investigación por este supuesto caso.

Marco Chacón insiste en que tiene pruebas de que fue hospitalizado, pero no señaló directamente a Imelda Garza Tuñón como la responsable.

Aunque, dio a entender que la historia del envenenamiento fue real.

Por otro lado, Marco Chacón asegura que Imelda Garza Tuñón no lo denunció y tampoco existe una orden de restricción contra él.

“A mí nunca en la vida me ha llegado una notificación por una orden de restricción de ningún tipo. Si la tengo, no me la han notificado.” Marco Chacón

Imelda Garza Tuñón sigue arremetiendo contra Maribel Guardia y su esposo, a quien acusa de manipular a la actriz.