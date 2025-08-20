Maribel Guardia -de 66 años- rompió el silencio tras las recientes acusaciones de que le es infiel a su esposo Marco Chacón.

¿Maribel Guardia le está pagando a Marco Chacón con la misma moneda por sus supuestas traiciones?

La actriz de 66 años de edad respondió de forma contundente a las versiones que la vinculan de forma romántica con un actor menor que ella.

Así, Maribel Guardia, confirmó que está viviendo un triángulo amoroso, aunque no en perjuicio de Marco Chacón.

Maribel Guardia y Marco Chacón (Agencia México)

Maribel Guardia: El único triángulo que existe es: Marco, el amor y yo

En Instagram, Maribel Guardia publicó una serie de fotos románticas con su esposo, acompañadas de un mensaje directo en el que se refiere al supuesto triángulo amoroso que estaría viviendo.

“Dicen, cuentan y hasta inventan. Aquí el único triángulo que existe es: él, el amor y yo. Lo prueban mis fotos 🎥♥️“, escribió la actriz.

En el mismo mensaje, Maribel Guardia aseguró que la versión de su supuesta infidelidad, “es puro chisme maltrecho con remitente obvio aunque anónimo”.

La actriz originaria de Costa Rica remató su mensaje con las etiquetas “amor del bueno”; “amor bendecido por dios” y “que soporten”.

Maribel Guardia y Marco Chacón (@maribelguardia / Instagram)

Maribel Guardia tendría un romance con el actor Emmanuel Orenday

La publicación de Maribel Guardia respondió a la revista TV Notas, que en su más reciente número publicó que la actriz tendría un romance con un compañero de la serie ‘Cómplices’.

El hombre en cuestión sería el modelo y actor Emmanuel Orenday, de 41 años de edad.

De acuerdo con un informante, la convivencia entre los actores los habría llevado a desarrollar un romance.

“En los descansos, él se metía al camerino de ella para darse sus besos. Andaban muy emocionados. Maribel le dio ‘una cucharada de su propio chocolate’ a su esposo”, afirmó la persona consultada.

La revista se adelantó a decir que Maribel Guardia negaría el romance, pero que todos en la producción conocen de la relación y están felices de ver a la actriz tan contenta.