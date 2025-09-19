¿Galilea Montijo le ganó juicio a Anabel Hernández por difamación? Terminó huyendo al ser cuestionada sobre el tema.

A un mes de darse a conocer que Anabel Hernández -de 54 años de edad- habría sufrido un revés por su libro Las señoras del Narco: Amar en el Infierno, Galilea Montijo prefiere no hablar del tema.

Galilea Montijo prefiere no hablar sobre si ganó juicio por difamación contra Anabel Hernández

Tras el Segundo Simulacro Nacional 2025, Galilea Montijo -de 52 años de edad- concedió una entrevista a varios de los reporteros que se acercaron a ella.

Aunque Galilea Montijo mostró que tenía prisa, accedió a responder algunos cuestionamientos sobre La Casa de los Famosos México 2025.

Galilea Montijo (Tomada de video)

Sin embargo, todo cambió cuando Galilea Montijo fue cuestionada sobre el hecho de que le habría ganado a Anabel Hernández un juicio por difamación.

Sin querer aclarar si había ganado, Galilea Montijo se limitó a decir que de ese tema no iba a decir nada.

Agradeció a los reporteros y dio finalizada la entrevista, subiéndose a su vehículo sin responder más cuestionamientos.

Esta habría sido la sentencia de Anabel Hernández por su libro Las señoras del Narco: Amar en el Infierno

En el libro Las señoras del Narco: Amar en el Infierno, Anabel Hernández relató los presuntos vínculos entre figuras del espectáculo con personas relacionadas al narcotráfico.

A dos años de su publicación, se dio a conocer que un tribunal emitió sentencia en contra de la casa editorial en México de Grijalbo, perteneciente al sello Penguin Random House.

De acuerdo con el periódico La Jornada, la sentencia dictada por un tribunal de Baja California Sur el pasado 11 de julio es firme e inapelable.

De esta manera, la casa editorial deberá publicar la réplica de la televisora de San Ángel y de las actrices señaladas en el libro de Anabel Hernández, disculparse públicamente y pagar una multa.

Además de que deberá de designar a un responsable de recibir y tramitar solicitudes de réplica, como lo hacen medios de comunicación tradicionales.

En su libro, Anabel Hernández menciona nombres como:

Galilea Montijo

Alicia Machado, de 48 años de edad

Ninel Conde, de 48 años de edad

Paty Navidad, de 52 años de edad

El jueves 21 de agosto, Claudia Sheinbaum se refirió sobre la sentencia durante la conferencia matutina.

Claudia Sheinbaum señaló que Anabel Hernández no mostró ninguna prueba de sus argumentos en contra de las actrices.

“Parece que es el caso, pues por haber ganado el juicio de también actrices que... escribió ella y que en realidad, pues no, no tenía ninguna prueba para decir lo que dice. Pues uno puede escribir una novela policíaca, pero escribir un supuesto documento, eh, que pretende decir la verdad, pues no, no es precisamente... pues no diría que es una periodista, sino una escritora de ciencia ficción” Claudia Sheinbaum