Ricardo Peralta -de 36 años de edad- no se quedó callado y respondió a Galilea Montijo por comentarios que hizo en torno a un corset.

Esto después de que Galilea Montijo -de 52 años de edad- ninguneara al influencer al comentar que cuenta con el mismo accesorio que ella.

Ricardo Peralta confirma que tiene el mismo corset que Galilea Montijo

Galilea Montijo lució un cinturón con diseño de corset en la gala de eliminación del 7 de septiembre de La Casa de los Famosos México 2025.

El accesorio fue identificado por Ricardo Peralta, quien se dijo feliz en X por compartir gusto y estilo con una de sus grandes ídolas de la televisión.

Ricardo Peralta responde a Galilea Montijo (Instagram | Capturas de video)

Sin embargo, en la emisión de Hoy del lunes 8 de septiembre, Galilea Montijo hizo referencia a la publicación del influencer.

“Que, por cierto, Ricardo Peralta no es el tuyo, mi rey. Es el mismo diseñador, pero no tenemos la misma cintura, hermana”, comentó la presentadora en vivo.

Al respecto, Ricardo Peralta respondió con un video en el que mostraba su propio corset.

En esta misma línea, el influencer no tuvo problemas en reconocer que, efectivamente, su cuerpo y el de Galilea Montijo no son el mismo.

Aún así, recalcó el orgullo que siente de que ambos coincidan en un gusto de moda.

Sin rencores: Ricardo Peralta le envía amor a Galilea Montijo pese a comentarios por corset

Todo parece indicar que Ricardo Peralta no se tomó a mal los comentarios de Galilea Montijo.

Esto ya que a lo largo del video no se refiere de manera despectiva a la presentadora ni le reclama nada por los comentarios.

Al contrario, Ricardo Peralta recalcó que Galilea Montijo es una de sus personas favoritas el mundo y que la seguirá amando sin importar qué.

Para finalizar, Ricardo Peralta le envió muchos saludos y mucho amor a la presentadora de Hoy y La Casa de los Famosos México 2025.

No sin antes también despedirse de los haters que iniciaron comentarios en su contra solo por lo que había dicho Galilea Montijo.