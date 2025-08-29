Galilea Montijo -de 52 años de edad- ya sabe quiénes son las parejas que estarán en Las Estrellas bailan en Hoy 2025.

Al hablar sobre el estreno de Las Estrellas bailan en Hoy 2025, Galilea Montijo se mostró muy emocionada, pues aseguró que el nivel de baile va a subir.

Galilea Montijo ya sabe quiénes competirán en Las Estrellas bailan en Hoy, pero no lo revela

Durante la emisión del viernes 29 de agosto del programa Hoy, los conductores se mostraron emocionados por el estreno de Las Estrellas bailan en Hoy 2025.

Y es que se confirmó que la producción ya se encuentra ajustando todos los detalles para la séptima temporada del concurso de baile del programa Hoy.

Galilea Montijo (Tomada de video)

La más entusiasta fue Galilea Montijo, pues confesó que ya conocía el nombre de las parejas que estarían en Las Estrellas bailan en Hoy 2025.

Por lo que sus compañeros le pidieron que revelara algunos nombres, pero Galilea Montijo se negó a hacerlo.

Y es que recordó que, en el pasado, se vio envuelta en la polémica por presuntamente revelar los nombres de los famosos que estaban participando en un programa.

En Hoy, Galilea Montijo recordó que protagonizó una portada cuando fue parte del programa ¿Quién es la máscara?

“Yo ya tengo que va a estar… no les puedo decir. No porque luego salgo otra vez en una portada” Galilea Montijo

Pero, lo que sí adelantó Galilea Montijo es que las parejas aumentarán el nivel de baile , por lo que se podrán ver coreografías más espectaculares.

“El nivel ahora si está” Galilea Montijo

Por su parte, Andrea Legarreta confesó que hay algunas celebridades que ya quiere ver en la pista de Las Estrellas bailan en Hoy.

Esto es lo que se sabe sobre Las Estrellas bailan en Hoy 2025

Aunque no se ha confirmado la fecha exacta del estreno de Las Estrellas bailan en Hoy 2025, se prevé que de inicio en el mes de octubre.

Hasta el momento, se desconocen cuántas parejas podrían participar; en la emisión anterior participaron 12.

Por lo que se espera que en esta temporada haya un número similar de celebridades en la pista de baile.

Pese a que no se han confirmado a las parejas participantes, Arath de la Torre adelantó el regreso de Ema Pulido como la jueza de hierro .

Se espera que también Albertano regrese como el juez de oro a Las Estrellas bailan en Hoy 2025.

En ese sentido, se cree que Andrea Legarreta y Latin Lover podrían regresar como jueces.

Galilea Montijo volvería a fungir como conductora, mientras que el resto de los conductores de Hoy serían los encargados de hablar con las parejas.