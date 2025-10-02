Una vez más, Samii Herrera puso en aprietos a Ricardo Pérez, al asegurar que el actual novio de Susana Zabaleta, tenía en mente conquistar a Galilea Montijo.

Por lo que Galilea Montijo -de 52 años de edad- ya reaccionó a su supuesto triángulo amoroso con Ricardo Pérez y su Susana Zabaleta, quien es amiga de la conductora de Hoy.

En un encuentro con la prensa, Galilea Montijo dijo desconocer las intenciones del integrante de La Cotorrisa, quien recordó que es novio de su amiga y por tanto no debe decir esas cosas.

“Es el novio de mi amiga Susana Zabaleta, a la cual le mando un besote porque aparte es un personaje, es una mujer talentosísima. No sé. No lo sabía, pero pues esas cosas no se dicen cuando tienes novia” Galilea Montijo declaró frente a micrófonos de TVyNovelas

A Galilea Montijo no le quedó claro que Ricardo Pérez -de 30 años de edad- quería conquistarla antes de iniciar su romance con Susana Zabaleta, de 61 años de edad.

Ricardo Pérez tenía en mente conquistar a Galilea Montijo

Según lo declarado por Samii Herrera -de 31 años de edad- en el podcast Cállate los ojos, Ricardo Pérez tenía en mente conquistar a Galilea Montijo.

La exnovia de Ricardo Pérez asegura que este, en algún momento de su relación, le confesó que quería relacionarse sentimentalmente con mujeres famosas como Galilea Montijo.

El objetivo del comediante era colgarse de la fama de su pareja de alto perfil para ganar notoriedad.

“Él me mencionó que quería a alguien más conocido, alguien tipo Galilea” Samii Herrera

Para no meterse en problemas, Samii Herrera aclaró que Ricardo Pérez no le aseguró que conquistaría a Galilea Montijo, pero sí le dio a entender que ella estaba dentro de su radar.

“No quiere decir que me haya dicho: ‘Ay, ya, con Galilea’. Solamente me hizo el comentario. Yo creo que por el tema de la fama” Samii Herrera

Samii Herrera y Ricardo Pérez (Especial)

El supuesto comentario del integrante de La Cotorrisa se hizo mucho antes de que iniciara una relación amorosa con Susana Zabaleta.

Romance que ha estado en la mira desde que inició debido a la diferencia de edad entre ambos.

Interés que, de acuerdo a lo declarado por Samii Herrera, a Ricardo Pérez no le molestaría ya que disfruta ser centro de atención.