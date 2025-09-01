Maryfer Centeno -de 35 años de edad- ve puro deseo en lenguaje corporal de Isaac Moreno a Galilea Montijo.

En un video de YouTube, Maryfer Centeno decidió analizar el lenguaje corporal de Galilea Montijo -de 52 años de edad- e Isaac Moreno.

Maryfer Centeno ve puro deseo en lenguaje corporal de Isaac Moreno a Galilea Montijo

Desde que confirmaron su romance, Galilea Montijo e Isaac Moreno -de 43 años de edad- se han dejado ver muy enamorados.

Además, constantemente comparten fotografías juntos y siempre tocándose.

Galilea Montijo e Isaac Moreno (Galilea Montijo Instagram @galileamontijo)

Por esto, Maryfer Centeno ve que hay gran deseo de Isaac Moreno hacia Galilea Montijo más allá de sus fotos.

Durante la emisión del programa Hoy, Maryfer Centeno analizó el lenguaje corporal de Galilea Montijo e Isaac Moreno.

Frente a la conductora Galilea Montejo, Maryfer Centeno destacó que es claro el deseo que siente Isaac Moreno por ella.

“Ve la mirada, dime si esa mirada no refleja deseo, hacia dónde va la mirada de él” Maryfer Centeno

Tras ver algunas fotografías, Maryfer Centeno dijo que es obvio que Isaac Moreno tiene un gran deseo por Galilea Montijo.

“Él la desea constantemente a ella, nota la mirada de él hacia ella” Maryfer Centeno

Maryfer Centeno resaltó que es Galilea Montijo la que lleva la batuta de la relación porque es la que se pone delante en las fotografías.

Mientras que Isaac Moreno demostraría el deseo y admiración que siente por Galilea Montijo:

“Galilea lleva la batuta, se pone adelante, la mirada es muy firme y él la desea, la sigue, la admira” Maryfer Centeno

Asimismo, Maryfer Centeno resaltó que en las fotos, Galilea Montijo e Isaac Moreno muestran amor, deseo y una gran compenetración.

“Pasión, amor, deseo, una gran compenetración” Maryfer Centeno

Isaac Moreno podría pedirle matrimonio a Galilea Montijo en La Casa de los Famosos México 2025

El análisis de Maryfer Centeno se da luego de que surgió la versión de que Isaac Moreno estaría planeando pedirle matrimonio a Galilea Montijo.

De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, Isaac Moreno quiere entregarle el anillo de compromiso durante una de las galas de La Casa de los Famosos México 2025.

Jorge Carbajal puntualizó que la pedida de Isaac Moreno se haría en plena transmisión del programa y ya se están viendo todos los detalles.

Según el periodista, la idea es que Isaac Moreno entre al programa y se arrodille y le entregue el anillo a Galilea Montijo frente a todos.

“Están en pláticas con Isaac Moreno, el novio de Galilea Montijo, porque el plan es que en una de estas transmisiones de eliminación haya un enlace en vivo y resulte que Isaac Moreno entre al foro, se hinque y le pida matrimonio” Jorge Carbajal