Galilea Montijo -de 52 años de edad- denuncia que usaron su imagen con IA para anunciar falsa muerte de Leticia Calderón.

Durante el programa Hoy del 27 de octubre, Galilea Montijo condenó que hayan usado su imagen para difundir una noticia falsa sobre Leticia Calderón -de 57 años de edad- en redes sociales.

Galilea Montijo denuncia que crearon video de IA para anunciar falsa muerte de Leticia Calderón

En el video creado con Inteligencia Artificial se ve a Galilea Montijo anunciado la muerte de Leticia Calderón, tras sufrir un supuesto accidente doméstico.

Galilea Montijo aclaró que el video no era real y pidió a sus fans tener cuidado con este tipo de contenido.

“No se dejen llevar por todos los videos que salen en ciertas redes sociales. Un video donde literal se ve a mí diciendo dando la noticia de que había muerto Leticia Calderón” Galilea Montijo

La conductora menciona que allegados a la actriz se asustaron con este video, pues creyeron en la noticia porque supuestamente la había dado ella.

“Tú ves el video y se nota que ahí hay algo extraño, pero es susto nadie te lo quita. Lety está bien, ya habló a la producción” Galilea Montijo

Galilea Montijo reveló que Leticia Calderón se comunicó con la producción de Hoy para desmentir la noticia y aclarar que estaba bien.

Conductores de Hoy expresaron que era necesario legislar sobre el uso de la inteligencia artificial, para evitar este tipo de video que perjudicaban a otros.

Galilea Montijo (Instagram | @lacasafamososmx)

Este es el terrible video con IA que anunciaba la falsa muerte de Leticia Calderón

El video donde se anunciaba la muerte de Leticia Calderón fue publicado en TikTok por el usuario “I love fashion 39″.

En el inicio del clip se ve a Galilea Montijo anunciado la muerte de la actriz por un accidente.

Posteriormente, el video explica que Leticia Calderón había muerto tras resbalar en su baño.

Usuarios de redes sociales comenzaron a comentar que la noticia era falsa y pedían denunciar el video.

Pues expresaban que estaban hartos de que cuentas como esta, inventaran la muerte de algunos famosos.

Leticia Calderón no se ha manifestado por este video, pero habló al programa Hoy para aclarar que se encontraba bien de salud.