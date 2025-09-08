¿Ricardo Peralta -de 36 años de edad- quiso hacerse la amiga de Galilea Montijo? A través de un video de YouTube la conductora de Hoy lo rechaza con una cruel verdad.

Al hablar sobre el vestido que usó en La Casa de los Famosos México 2025, Galilea Montijo -de 52 años de edad- le deja claro a Ricardo Peralta que hay una gran diferencia entre los dos.

De esta manera Ricardo Peralta quiso hacerse la amiga de Galilea Montijo

Galilea Montijo suele llamar la atención con todos los atuendos que luce durante las galas de La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, en esta ocasión hubo un detalle que llamó la atención en especial medida a Ricardo Peralta, quien quiso exhibirlo a través de sus redes sociales.

Y es que en X, Ricardo Peralta quiso hacerse la amiga de Galilea Montijo al presumir que tenían el mismo cinturón.

Ricardo Peralta resaltó que el ya había usado el cinturón que lució Galilea Montijo en La Casa de los Famosos México 2025 y es que es del diseñador Iván Ávalos.

“Loba, Gali y yo tenemos el mismo cinturón de Iván Ávalos” Ricardo Peralta

En su publicación, Ricardo Peralta incluso compartió una imagen en donde se le puede ver usando ese cinturón.

Loba Gali y yo tenemos el mismo cinturón de Ivan Ávalos 😍 pic.twitter.com/sCC94eMazA — Ricardo Peralta (@torpecillo_) September 8, 2025

Galilea Montijo rechaza a Ricardo Peralta con cruel comentario

La publicación de Ricardo Peralta de inmediato se viralizó en las redes sociales, por lo que Galilea Montijo no dudo en responderle.

Fue en la emisión del programa Hoy, que Galilea Montijo dijo una cruel verdad sobre su atuendo que puso en evidencia a Ricardo Peralta.

Y es que Galilea Montijo dejó en claro que el diseño que utilizó fue realizado especialmente para ella.

“Es de Iván Ávalos, que, por cierto, bueno, este es su distintivo, ¿no? Que hace como mucho corsé en las t-shirts y demás y el de ayer, ¿qué crees? Que su papá le ayudó, es herrero, y le ayudó a hacer el corsé que iba en la parte de enfrente" Galilea Montijo

Acto seguido, Galilea Montijo le respondió a Ricardo Peralta dejándole claro que ellos no tienen la misma cintura.

De manera contundente, Galilea Montijo le dejó claro a Ricardo Peralta que no usó el mismo cinturón.

“Que, por cierto, Ricardo Peralta no es el tuyo, mi rey. Es el mismo diseñador, pero no tenemos la misma cintura, hermana” Galilea Montijo

Tania Rincón de inmediato resaltó que Galilea Montijo tiene una cinturita.

“No, chiqui, se te veía una cintura así. Digo, la tienes, pero se te veía así (pequeña)” Tania Rincón

Andrea Legarreta cuestionó sobre que hablaban, por lo que Galilea Montijo resaltó que Ricardo Peralta señaló que era el mismo que él había usado.

Galilea Montijo volvió a recalcar que no tenían la misma cintura, por lo que no era el mismo.

“¿Ricardo? Que era el que yo traía. Le digo: ‘¿Pues cómo? ¿Cómo vamos a caber, hermana?’” Galilea Montijo

En su discurso, Galilea Montijo aprovechó para resaltar el talento que hay en México y que muchas veces no es valorado.

“Pero aquí lo que hay que resaltar es el talento que tenemos en México. Tu papá Iván que es herrero que le ayudó a hacer el corsé que luego parecía como de tercera dimensión, ¿estás de acuerdo?” Galilea Montijo

Este es el atuendo que lució Galilea Montijo con el que se creó polémica con Ricardo Peralta

Galilea Montijo sorprendió a los seguidores de La Casa de los Famosos México 2025 al apostar por un look arriesgado y futurista.

En esta ocasión Galilea Montijo lució un minivestido satinado en tono rose gold que contaba con diminutas lentejuelas además de que se complementó con una falda de mesh.

Sin embargo, el verdadero protagonista fue un corsé metálico que parecía flotar sobre su cintura y que fue trabajado de manera artesanal.

A través de las redes sociales, usuarios han aplaudido el vestuario de Galilea Montijo y es que cada semana apuesta por looks muy arriesgados.