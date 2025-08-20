Franco Escamilla -de 44 años de edad- reveló en YouTube que tuvo un ataque de ansiedad durante su pelea con el Escorpión Dorado en Supernova: Orígenes.

Durante su pelea con el Escorpión Dorado -de 44 años de edad- Franco Escamilla pasó un momento de tensión que casi evita que gane.

Franco Escamilla sufrió un ataque de ansiedad durante su pelea en Supernova: Orígenes

Durante la reciente emisión de La mesa retoña, disponible en YouTube, Franco Escamilla reveló que tuvo un momento de tensión en Supernova: Orígenes.

Franco Escamilla explicó que durante el tercer round comenzó a sentir que le faltaba la respiración y supo que estaba sufriendo un ataque de ansiedad.

El comediante cree que se debió a que su pelea con el Escorpión Dorado en Supernova: Orígenes fue la única que tuvo cuatro rounds.

Esto, a pesar de que eran los contrincantes con más edad y condiciones de salud adversas.

“Para el tercer round estoy sentada tomando aire y me echan agua fría en la espalda y siento (suspira) me empezó a dar un ataque de ansiedad, empecé con que no podía respirar” Franco Escamilla

Franco Escamilla confesó que su ataque de ansiedad lo iba a orillar a abandonar la pelea, pues pensó que se iba a desmayar.

“Estoy tratando de calmarme y me están dando indicaciones, y no escuché ni madre, empecé a paniquearme y cuando me dicen: ‘Vas’ me volteó y estoy de ‘ya no quiero pelear’.” Franco Escamilla

Franco Escamilla vs Alex Montiel Escorpión Dorado en Supernova: Orígenes (@supernovaboxing)

Franco Escamilla se retira del box invicto tras el Supernova: Orígenes

A pesar de su condición física y el ataque de ansiedad, Franco Escamilla decidió seguir la pelea de Supernova: Orígenes hasta el final.

Franco Escamilla trataba de tranquilizarse durante la pelea, pero comenzó a sentir los golpes del Escorpión Dorado.

“Empezamos el round, como 10 segundos, y me empezó aparecer todo negro y me empiezo a tranquilo, tranquilo” Franco Escamilla

Al final, Franco Escamilla ganó la pelea de Supernova: Orígenes por decisión unánime, pero tomó una importante decisión.

El comediante se va a retirar del box y lo hace invicto, según reveló en YouTube.

Franco Escamilla dijo que le encantó prepararse para el Supernova: Orígenes y la pela fue emocionante.

Pero, su familia sufrió por la pelea, pues su esposa y madre estaba preocupadas por lo que le podría pasar.

“De corazón, yo creo que sí me retiro invicto. Me encantó, fue muy emocionante la pelea (…) pero mi familia se me estresó mucho” Franco Escamilla

La esposa de Franco Escamilla temía que su corazón se viera afectado por el esfuerzo físico y la altura de la CDMX .

Es por eso que Franco Escamilla decidió que ya no volverá a pelear, pues fue mucha cargar emocional para su familia.