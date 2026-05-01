La cantante neozelandesa, Lorde al fin aterriza hoy 1 de mayo en el Palacio de los Deportes de la CDMX para un concierto que promete.

Por lo cual ya les tenemos a los fans todos los detalles de setlist, telonero y demás para que no te pierdas de nada en el concierto de Lorde en el Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: 6:00 de la noche

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Erika de Casier

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo

Duración: Se estima 2 hora de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Lorde (Lorde )

Posible setlist para Lorde en el Palacio de los Deportes hoy 1 de mayo

Lorde llega al Palacio de los Deportes con su gira de conciertos Ultrasound hoy viernes 1 de mayo para promocionar en el país su cuarto álbum de estudio, Virgin.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Lorde en el Palacio de los Deportes sea el siguiente: