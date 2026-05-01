La cantante neozelandesa, Lorde al fin aterriza hoy 1 de mayo en el Palacio de los Deportes de la CDMX para un concierto que promete.

Por lo cual ya les tenemos a los fans todos los detalles de setlist, telonero y demás para que no te pierdas de nada en el concierto de Lorde en el Palacio de los Deportes:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la noche
  • Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
  • Telonero: Erika de Casier
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 hora de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
Lorde
Lorde (Lorde )

Posible setlist para Lorde en el Palacio de los Deportes hoy 1 de mayo

Lorde llega al Palacio de los Deportes con su gira de conciertos Ultrasound hoy viernes 1 de mayo para promocionar en el país su cuarto álbum de estudio, Virgin.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Lorde en el Palacio de los Deportes sea el siguiente:

  1. Hammer
  2. Royals
  3. Broken Glass
  4. Buzzcut Season
  5. Favourite Daughter
  6. Perfect Places
  7. Shapeshifter
  8. Current Affairs
  9. Supercut
  10. GRWM
  11. 400 Lux
  12. The Louvre
  13. Oceanic Feeling
  14. Big Star
  15. Liability
  16. Clearblue
  17. Man of the Year
  18. If She Could See Me Now
  19. Team
  20. What Was That
  21. Green Light
  22. David
  23. A World Alone
  24. Ribs