La cantante neozelandesa, Lorde al fin aterriza hoy 1 de mayo en el Palacio de los Deportes de la CDMX para un concierto que promete.
Por lo cual ya les tenemos a los fans todos los detalles de setlist, telonero y demás para que no te pierdas de nada en el concierto de Lorde en el Palacio de los Deportes:
- Apertura de puertas: 6:00 de la noche
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Erika de Casier
- Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 hora de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
Posible setlist para Lorde en el Palacio de los Deportes hoy 1 de mayo
Lorde llega al Palacio de los Deportes con su gira de conciertos Ultrasound hoy viernes 1 de mayo para promocionar en el país su cuarto álbum de estudio, Virgin.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Lorde en el Palacio de los Deportes sea el siguiente:
- Hammer
- Royals
- Broken Glass
- Buzzcut Season
- Favourite Daughter
- Perfect Places
- Shapeshifter
- Current Affairs
- Supercut
- GRWM
- 400 Lux
- The Louvre
- Oceanic Feeling
- Big Star
- Liability
- Clearblue
- Man of the Year
- If She Could See Me Now
- Team
- What Was That
- Green Light
- David
- A World Alone
- Ribs