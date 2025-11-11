Abogada de Alicia Villarreal -de 54 años de edad- revela que ya notificó al FBI sobre Francisco Cantú y sus presuntos actos de intimidación.

A finales de agostos, Alicia Villarreal contrató a Mariel Colón, ex abogada de Joaquín Guzmán Loera, para iniciar un proceso legal contra Francisco Cantú.

Francisco Cantú está en la mira del FBI, revela abogada de Alicia Villarreal

Mariel Colón confirmó que Francisco Cantú fue denunciado por acoso en Estados Unidos, luego de que estuviera esparciendo rumores sobre Alicia Villarreal.

“El FBI ya está enterado (de las acciones de Francisco Cantú) y seguiremos trabajando en esto tanto en México, como Estados Unidos”, contó el abogado Gerardo Rincón.

Alicia Villarreal (Alicia Villarreal Facebook @Alicia Villarreal )

La abogada de Alicia Villarreal mencionó en una conferencia de prensa, que Francisco Cantú difundió que el ICE estaba haciendo redadas en los conciertos de la cantante en Estados Unidos.

“Esta alianza se trata de hacer justicia al 100% (...) estamos conjuntamente unidos para hacer la defensa legal en México y Estados Unidos” Gerardo Rincón Flores

Gerardo Rincón Flores, abogado de Romina Mircoli, y Mariel Colón anunciaron una alianza legal contra Francisco Cantú.

Recordemos que Romina Mircoli, hija de Dulce, también denunció a Francisco Cantú por amenazas.

“No para, lo sigue haciendo (Francisco Cantú amenaza a Alicia Villarreal) aunque ya tomamos cartas en el asunto, sigue atacando en su red social. Hace 19 horas habló de una de nuestras clientas, este hombre no tiene reparo en seguir haciendo daño” Mariel Colón

Loa abogados de Alicia Villarreal y Romina Mircoli ya iniciaron investigaciones en contra de Francisco Cantú.

Incluso, cuando se reveló que el FBI ya estaba investigando a Francisco Cantú, este presumió tener muchos contactos en la instancia.

“Vamos a ir a todos los extremos legales para ajusticiarlo (...) está perjudicando a nuestra clienta diciendo: ‘No vayan al concierto porque ya llamé a la migra’ una cosa que no es contra ella, es contra todos los mexicanos” Abogado de Alicia Villarreal

Francisco Cantú (Instagram | Francisco Cantú)

Los abogados de Alicia Villarreal revelaron que once personas se sumaron a las denuncias contra Francisco Cantú, aunque no especificaron los delitos.

Francisco Cantú ha sido acusado de amenazas y violencia contra Romina Mircoli.

Mientras que Alicia Villarreal lo denunció por acoso, luego de que acudiera a uno de sus conciertos con la intención de verla.

Posteriormente, difundió rumores en redes sociales de que el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) estaba presente en los conciertos de Alicia Villarreal.

Francisco Cantú ha insistido en hablar de Alicia Villarreal y Romina Mircoli, según información de sus abogados.