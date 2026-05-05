Laura Pausini se volvió viral por reclamar que las primeras filas de su concierto estaban ocupados por personas que no cantaban y rompe el silencio tras sus polémico comentario.

La cantante explicó que no era su intención ser generar polémica, pero insiste en que se deberían dar prioridad a los fans en sus conciertos.

Laura Pausini rompe el silencio por sus comentarios sobre las primeras filas

Durante un encuentro con medios, Laura Pausini aclaró que ella no buscaba ser viral, pero hay veces lanza comentarios sin pensar.

“No quería ser polémica, solo quería decirle a los promotores de toda la gira del mundo que las primeras filas se deben vender a los fans, no deben dejarla a sus amigos” Laura Pausini

Laura Pausini insiste en que los promotores deberían darle prioridad a los fans para que compren boletos en primera fila.

¡Laura Pausini responde polémica! Quiere fans reales en primera fila de sus conciertos#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/BdWDPswo1f — De Primera Mano (@deprimeramano) May 4, 2026

Ya que muchas veces los promotores buscan quedar bien con influencers y los invitan a eventos de artistas con los que no están familiarizados.

La cantante lamenta que los verdaderos fans tengan lugares lejanos y no puedan disfrutar de los conciertos como deberían.

“A veces para hacerse bellos los ponen en primera fila, pero no se saben nada y los fans no pueden comprar y están detrás, y yo quiero tocarlos a ellos” Laura Pausini

Por esta razón Laura Pausini causó polémica en uno de sus conciertos

A mediados de abril, Laura Pausini dio un concierto en Perú y detuvo a sus músicos para lanzar un comentario sobre las primeras filas.

“Tengo que parar, disculpen, ¿Quién está mostrando a la gente? Señor debe ir más para atrás. La primera fila pagan mucho, pero no se saben las canciones” Laura Pausini

Laura Pausini se dirigió a un camarógrafo que estaba mostrando al público y le pidió que enfocara a las filas de atrás, quienes sí estaban cantando.

Posteriormente criticó a quienes compraban los boletos en las primeras filas, pero no se sabías sus canciones.

Las palabras de Laura Pausini fueron celebradas por el público y la cantante siguió: “Los de la primera fila no cantan”.

Laura Pausini cerró su intervención durante el concierto, pidiendo al público de la primera fila que movieran los labios y fingieran que estaban cantando.

El comentario de Laura Pausini desató críticas y dividió opiniones en redes sociales, pues hay quienes celebraron sus “regaño”.

Mientras otros piensa que Laura Pausini fue muy enérgica con su público.