Francisco Cantú negó que lo haya detenido el FBI y aclaró las fotos que circulan en redes sociales.

Circula en redes sociales un video donde se ve a Francisco Cantú en la puerta de su casa, cuando se le acercan supuestos agentes del FBI, lo que desató especulaciones.

¿El FBI detuvo a Francisco Cantú? El cantante explica qué ocurrió

En el video se ve a Francisco Cantú en la calle, mientras un hombre con un chaleco supuestamente del FBI se le acerca.

Se especuló que Francisco Cantú había sido detenido luego de que la abogada de Alicia Villarreal, Mariel Colón, asegurara que el FBI estaba investigando al cantante por acoso.

En entrevista con Ventaneando, Francisco Cantú reveló que las imágenes que circulan en redes sociales son parte de un video musical.

“No me detuvieron. Las imágenes que vieron ustedes son parte de un video musical, el cual no tiene nombre aún, es una canción que yo compuse y en la cual voy a estar caracterizando a varios personajes” Francisco Cantú

Francisco Cantú dijo este video forma parte de una canción que él compuso, pero que aún no tiene nombre.

Además, el cantante dice que caracterizará a “varios personajes” que están en su contra.

“Este video se trata de eso, por eso están incluidos esos personajes, porque son personajes de un video musical que va a salir en las siguientes semanas” Francisco Cantú

Francisco Cantú afirmó que el video donde “lo detiene el FBI”, fue filtrado por un extrabajador.

Abogado de Alicia Villarreal sabía que el video de Francisco Cantú era falso

Gerardo Rincón es abogado de Romina Mircoli, hija de Dulce, y se unió a Mariel Colón para la demanda contra Francisco Cantú.

El abogado también representa a Alicia Villarreal y contó a Ventaneando que ellos siempre supieron que el video de Francisco Cantu era falso.

“No está detenido, pero sí va a estar. Ayer salieron unos vídeos y los estuvimos analizando (…) Vemos que al bajar la rampa se ve que están tomando video” Gerardo Rincón, abogado de Romina Mircoli

Francisco Cantú fue señalado por Alicia Villarreal por acoso, violencia mediática y digital.

Mientras que Romina Mircoli denunció a Francisco Cantú por amenazas.

El abogado de Romina Mircoli llegó a creer que Francisco Cantú había hecho el video, para después acusarlos de quererlo amedrentar con agentes falsos del FBI.

Gerardo Rincón fue contundente y expresó que “con la policía de Estados Unidos y el FBI no se juega”, por lo que Francisco Cantú suma delitos.