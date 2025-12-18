La Fiscalía de Nuevo León otorgó medidas de protección a Alicia Villarreal -de 54 años de edad- por el caso de Francisco Cantú.

El miércoles 17 de diciembre, Alicia Villarreal se presentó en la Fiscalía de Nuevo León tras solicitar medidas de protección cautelares ante amenazas de Francisco Cantú.

Alicia Villarreal recibe medidas de protección tras denunciar a Francisco Cantú

La denuncia de Alicia Villarreal contra Francisco Cantú por acoso y difamación en Nuevo León sigue su curso y las autoridades determinaron brindarle medidas de protección.

Alicia Villarreal se negó a hablar con la presa a su salida de la Fiscalía, pero su abogado Gerardo Rincón dio algunas declaraciones.

¡Se FIRMÓ la medida de RESTRICCIÓN de Alicia Villarreal VS Francisco Cantú! En exclusiva, este es el documento que emitió el equipo de la cantante #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/IKQt6kn2wB — De Primera Mano (@deprimeramano) December 17, 2025

El abogado de Alicia Villarreal detalló que está más tranquila con las medidas de protección y no accedió a hablar con reporteros porque estaba cansada.

: “Firmó lo que tenía que hacer, habló el fiscal con ella y con su pareja y listo. Ya quedó lista la protección” Gerardo Rincón, abogado de Alicia Villarreal

Las autoridades vigilarán la casa de Alicia Villarreal en Monterrey: “En este momento lo que hicimos fue venir con el fiscal porque se le otorgaron ya las medidas de protección a la señora Alicia Villarreal en su domicilio”.

El abogado de la cantante no reveló si Francisco Cantú enfrentará consecuencias legales tras seguir hablando de Alicia Villarreal en redes sociales.

Francisco Cantú (Instagram | Francisco Cantú)

La denuncia en Estados Unidos contra Francisco Cantú va avanzando

Gerardo Rincón mencionó que la demanda de Alicia Villarreal en Estados Unidos contra Francisco Cantú, continúa su curso.

Incluso, ya hay una queja ante el FBI por las acciones intimidatorias de Francisco Cantú.

“En Estados Unidos hay unos reportes y quejas, números de quejas presentados ante el FBI y ante la policía de San Diego en contra del señor este Cantú”, contó el abogado de Alicia Villarreal.

Además, el abogado de Alicia Villarreal asegura que hay más víctimas de Francisco Cantú y podría ser denunciado por acoso.

Alicia Villarreal no ha dado declaraciones sobre las medidas de protección que recibió, pero dejó claro que seguiría el proceso legal contra Francisco Cantú.