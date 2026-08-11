La banda mexicana de rock alternativo, Plastilina Mosh se presenta en el Foro Indie Rocks de la CDMX con concierto único para tocar completo su icónico disco Aquamosh.

Así que si eres de los que tiene ya boletos, te traemos todos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Plastilina Mosh en el Foro Indie Rocks:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Plastilina Mosh en Foro Indie Rocks (Plastilina Mosh)

Posible setlist para el concierto de Plastilina Mosh en Foro Indie Rocks del 11 de agosto

Plastilina Mosh en el Foro Indie Rocks promete tener una noche inolvidable con sus fans que podrán escuchar el disco completo de Aquamosh solo este 11 de agosto, además de otros éxitos más.

Por ello los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Plastilina Mosh en Foro Indie Rocks serían los siguientes: