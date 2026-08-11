La banda mexicana de rock alternativo, Plastilina Mosh se presenta en el Foro Indie Rocks de la CDMX con concierto único para tocar completo su icónico disco Aquamosh.
Así que si eres de los que tiene ya boletos, te traemos todos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Plastilina Mosh en el Foro Indie Rocks:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Posible setlist para el concierto de Plastilina Mosh en Foro Indie Rocks del 11 de agosto
Plastilina Mosh en el Foro Indie Rocks promete tener una noche inolvidable con sus fans que podrán escuchar el disco completo de Aquamosh solo este 11 de agosto, además de otros éxitos más.
Por ello los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Plastilina Mosh en Foro Indie Rocks serían los siguientes:
- Niño Bomba
- Afroman
- Ode to Mauricio Garcés
- Banano’s Bar
- Monster Truck
- Encendedor
- Bungaloo Punta Cometa
- Aquamosh
- I’ve Got That Milton Pacheco Kinda’ Feeling
- Pornoshop
- Savage Sucker Boy
- Monster Truck
- Te lo juro por Madonna
- Grooveman
- Pinche Stereo Band
- Mr. P. Mosh
- Millionaire
- Ilegal
- Human Disco Ball
- Peligroso Pop
- Pervert Pop Song
- Nalguita