La ganadora de Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch, llevó a cabo una visita especial a la unidad oncológica del Hospital del Niño en el estado de Tabasco.

A través de sus redes sociales manifestó que esto fue en cumplimiento a una promesa especial tras ganar el certamen de Miss Universo, toda vez que Fátima Bosch, originaria de Tabasco, visitaba dicha zona para realizar actividades de voluntariado desde su juventud.

“Esto no empezó con una corona, ni con una cámara. Empezó hace años, cuando tenía 14 años como una actividad escolar que sin saberlo me iba a cambiar la vida para siempre”. Fátima Bosch

Fátima Bosch visita unidad oncológica del Hospital del Niño en Tabasco en su regreso a México

Aprovechando su estancia en el estado de Tabasco, Fátima Bosch acudió a la unidad oncológica del Hospital del Niño.

Aprovechando también las fiestas decembrinas, la Miss Universo Fátima Bosch llevó varios juguetes a los niños que se encuentran en dicha zona.

Durante la entrega, Fátima Bosch se tomó el tiempo para conversar y pasar un momento con cada uno de ellos, sacando sonrisas a los niños del lugar.

La visita especial de Fátima Bosch a la unidad oncológica del Hospital del Niño en Tabasco (Captura)

La reina de belleza internacional, cumpliendo así con su compromiso social, llevó un mensaje de fortaleza y esperanza para niños y sus familiares.

Esto toda vez que conoce las dificultades que estos atraviesan, gracias a las acciones que realizó cuando acudía a la unidad oncológica del Hospital del Niño como voluntaria.

“Desde el primer día que entré en el hospital, conecté de inmediato con los niños. Sus miradas, sus historias, su fortaleza en medio de tanto dolor me atravesaron el corazón. Salí de ahí distinta”. Fátima Bosch

Tras su visita, Fátima Bosch agradeció a través de sus redes sociales a quienes contribuyeron con sus donaciones para que la entrega de juguetes y otros artículos fuera posible.

Señaló que tras más de 10 años de realizar este tipo de actividades se siente convencida de que, más allá de ganar la corona de Miss Universo, este tipo de causas sociales la eligieron a ella.