La ganadora de Miss Universo 2025, Fátima Bosch de 25 años de edad, volverá a su natal Tabasco en donde ya presentaron la fecha y ruta que tendrá su caravana de bienvenida.

En el marco de la Caravana Navideña en Tabasco se dará la bienvenida a Fátima Bosch donde los preparativos para su recorrido en un el esperado evento ya iniciaron.

Fecha y ruta para la bienvenida de Fátima Bosch

Fátima Bosch, la ganadora de Miss Universo 2025, volverá a México específicamente a Tabasco, el estado donde nació.

Ante ello, en Villahermosa ya se preparan para recibirla en la fecha del 14 de diciembre en la Caravana Navideña donde le darán la bienvenida a Fátima Bosch.

Aunque la ruta era un secreto, a menos de una semana del regreso de Fátima Bosch se reveló que este será el camino que tendrá:

El Malecón

Avenda Méndez

Fuente del Chorro de Atasta

Estadio Centenario 27 de febrero

El carro alegórico en el que Fátima Bosch será trasladada será el último de la Carvana Navideña y será de color rosa.

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025. (@fatimaboschfdz)

Estas son las precauciones para ver a Fátima Bosch en su bienvenida

La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, volverá a Tabasco donde se realizará su bienvenida oficial, pero piden se tengan estas precauciones para poder verla.

Pedro Cano, organizador del evento, compartió a Tabasco Hoy que pide no se acerquen a los carros alegóricos que formarán parte del desfile.

Asimismo, pide no se acerquen al carro alegórico donde Fátima Bosch será trasladada para así evitar accidentes.

Por otra parte, extendió una invitación a mantener el orden al asistir a la Caravana Navideña y bienvenida de Fátima Bosch.