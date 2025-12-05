Fátima Bosch -de 25 años de edad- fue la invitada estrella de The Lead de Jake Tapper en CNN y conquistó al presentador del espacio.

La tabasqueña se encuentra en Washington cumpliendo con sus obligaciones como Miss Universo 2025.

Fátima Bosch se enfoca en el altruismo y no en los escándalos dentro de Miss Universo

Durante la entrevista, Jake Tapper recordó el episodio que Fátima Bosch vivió con Nawat Itsaragrisl.

Para este momento, el presentador se deshizo en halagos para la tabasqueña, reconociéndola por su valor y por no haberse quedado callada ante la situación.

Fátima Bosch en entrevista para CNN (Captura de video)

Si bien Fátima Bosch se encontraría en medio de una batalla legal por la demanda de Nawat Itsaragrisl, la actual Miss Universo se ha enfocado en cumplir con sus deberes como reina.

Por su parte, el presentador de CNN también dejó la polémica de lado e incluso le recomendó que continuara ignorando lo que se dice de ella y la organización.

En esta misma línea, Jake Tapper confesó que en el programa no suelen hacer cobertura de Miss Universo pero, al parecer, se hizo una excepción por Fátima Bosch y por el ejemplo de empoderamiento femenino que demostró ser durante su participación en el certamen.

“Normalmente no cubrimos el concurso de Miss Universo, pero esto es algo muy especial gracias a ti, a lo que representas, a tu valentía y a tu misión de empoderamiento femenino”. Jake Tapper de CNN

Finalmente, Fátima Bosch recordó que su mayor compromiso como Miss Universo es y será el apoyar las causas humanitarias.

Momento en el que la tabasqueña hizo una lista de las causas que ha apoyado desde que era pequeña, tales como los niños con cáncer y la preservación de las mariposas monarca.