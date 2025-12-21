El nombre de Russell Brand se viralizó en las redes sociales luego de que habló públicamente del romance de su exesposa Katy Perry con Justin Trudeau.

Sin ninguna clase de filtro, Russell Brand se lanzó en contra de Justin Trudeau y no dudo en burlarse de él ahora que mantiene una relación con Katy Perry.

Russell Brand habla del romance se su ex Katy Perry con Justin Trudeau

Katy Perry se encuentra disfrutando de su romance con el exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau, sin embargo tal parece que no todos están de acuerdo con esta pareja.

RUSSELL BRAND: “Katy Perry, I was married to her. I love her still … Look, I was okay with Orlando Bloom, but Justin Trudeau? Come on, man! Don't put me in a category with that guy, that globalist stooge!” 🤣 pic.twitter.com/0bEJMj9fGA — Chief Nerd (@TheChiefNerd) December 19, 2025

Así lo demostró Russell Brand, exmarido de Katy Perry, quien no dudo en lazarse en contra del romance del momento.

Durante un evento de Turning Point USA celebrado en Phoenix, Arizona, Russell Brand habló sobre el nuevo romance de Katy Perry, pero criticó a su ex por elegir a Justin Trudeau como su nueva pareja.

En su discurso, el cantante y comediante Russell Brand recordó la relación que mantuvo con Katy Perry e incluso confesó que todavía la ama.

“A ver, Katy Perry. Estuve casado con ella. Todavía la amo y me alegra que su madre esté aquí para oírme decir esto” Russell Brand

Sin embargo, Russell Brand cuestionó a Katy Perry por ponerlo en “la misma categoría” que Justin Trudeau.

Russell Brand fue más allá al burlarse de Justin Trudeau al llamarlo un “títere globalista”.

“Pero miren, Orlando Bloom me parecía bien, ¿pero Justin Trudeau? ¡Vamos! ¡No me pongas en la misma categoría que ese tipo! ¡Ese títere globalista!” Russell Brand

Hasta el momento, ni Katy Perry ni Justin Trudeau han emitido una declaración directa en respuesta a las palabras de Brand.

Russell Brand, actor. (THEO WARGO/NBC / Getty Images via AFP)

Russell Brand recibe críticas por burlarse del romance se su ex Katy Perry con Justin Trudeau

Las palabras de Russell Brand de inmediato se viralizaron en las redes sociales, generando una ola de críticas en contra del comediante.

Muchos seguidores de Katy Perry calificaron el romance con Russell Brand como uno de los “peores” que ha tenido la cantante.

Y es que usuarios recordaron que el romance que empezó con una gran química terminó convirtiéndose en un calvario para Katy Perry.

Russell Brand y Katy Perry se conocieron en 2009 y tras pocos meses de noviazgo, el comediante le propuso matrimonio a la cantante durante unas vacaciones en la India.

La pareja se casó en 2010, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas del mundo del espectáculo.

Pero el matrimonio se disolvió en 2012, siendo una de las separaciones más tormentosas de la industria.

Russell Brand le pidió el divorcio a Katy Perry a través de un mensaje de texto, mientras que ella se encontraba a punto de dar un concierto.

El momento quedó captado en video y fue compartido por la misma Katy Perry a través de un documental.

In 2011 Russell Brand told Katy Perry through text he wanted to divorce her as she was getting ready to go on stage to perform. Despite her being devastated and broken down back stage, she didn't cancel and still performed. She did it with a broken heart.pic.twitter.com/CQC2Z7uAPS — Music Society 🩹 (@musicsociety13) September 27, 2024

Russell Brand alegó “diferencias irreconciliables” ya que en entrevistas posteriores expresó que quería sentar cabeza y tener hijos, algo que no pudo lograr con Katy Perry quien se encontraba enfocada en su carrera.

Katy Perry se mostró destrozada, pero aun así salió a dar su concierto, por lo que Russell Brand recibió varias críticas por la manera en la que lo hizo.

Tras esta relación, Katy Perry comenzó una relación con el actor Orlando Bloom, con quien comparte una hija, Daisy, aunque anunciaron su ruptura en julio tras nueve años.

En medio de varios rumores, Katy Perry confirmó su relación con Justin Trudeau en octubre, cuando hicieron su primera aparición pública al ser fotografiada saliendo de un espectáculo.

La relación se volvió oficialmente pública en diciembre de 2025, cuando Perry compartió en Instagram imágenes junto a Trudeau durante su visita a Japón.