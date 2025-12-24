Rusell Brand -de 50 años de edad- enfrenta nuevos cargos por abuso y agresión sexual en Reino Unido, ocurridos en 2009.

El actor y comediante británico es acusado de cargos como violación y otras agresiones sexuales que involucran a dos mujeres.

Russell Brand es acusado de nuevos cargos por violación y agresión sexual

El también cantante, Russell Brand, enfrentaba cinco cargos por abuso hechos en abril de 2025 y ahora es señalado de dos cargos más.

Russell Brand está acusado de:

Dos cargos por violación ocurridos 1999 y 2004

Dos cargos por agresión sexual en 2004 y 2005

Uno por agresión por incidente en 2001

Un cargo por violación y otro por agresión ocurridos en 2009

Russell Brand, actor. (THEO WARGO/NBC / Getty Images via AFP)

El compositor enfrenta en total 7 cargos por delitos relacionados con abuso y agresiones sexuales en Reino Unido.

Russell Brand se declaró no culpable de estos cargos en mayo de 2025 y el juicio por los primeros cinco cargos se realizará el 20 de enero de 2026.

Si el actor es declarado culpable de estos cargos, podría enfrentar una sentencia de 10 años en prisión y un registro como delincuente sexual, entre otras restricciones.

La policía investiga a Russell Brand desde septiembre de 2023, luego de que un documental revelara los testimonios de cinco mujeres que revelaron que presuntamente fueron agredidas por el actor.

Russell Brand (JEWEL SAMAD / AFP)

Russell Brand niega acusaciones de abuso y agresión sexual

Tariq Farooqi, jefe inspector que encabeza la investigación contra Russell Brand, asegura que las víctimas han recibido apoyo y acompañamiento durante el proceso legal contra el actor .

El funcionario señaló a TMZ que la investigación contra Russell Brand sigue abierta y en desarrollo, por lo que exhortan a otras posibles víctimas a denunciar.

Russell Brand sigue negando las acusaciones de abuso en su contra, argumentando que los encuentros fueron concensuados.

Se desconoce si las nuevas acusaciones contra Russell Brand se agregarán al proceso que ya tiene abierto por violación y agresión sexual, o será uno diferente.