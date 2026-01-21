Justin Trudeau asistió al Foro Económico Mundial, celebrado en Davos, Suiza este 2026. El exprimer ministro de Canadá llegó acompañado de su novia, la cantante Katy Perry.

Justin Trudeau -de 54 años de edad- y Katy Perry, se robaron las miradas en un ambiente político, pero glamuroso.

Para tan importante ocasión, Katy Perry -de 41 años de edad- lució un elegante conjunto.

Una falda y un saco en color beige vistieron su figura . Para no llamar tanto la atención, optó por recoger su cabello. Un par de maxi aretes estilizaron su rostro.

Por su parte, el político canadiense vistió un impecable traje azul marino que combinó con una camisa clara.

📌 KATY PERRY acompaña al ex primer ministro JUSTIN TRUDEAU en el foro económico de #Davos26 en Suiza



La pareja del año sigue captando todas las cámaras en el Foro Económico Mundial.



Vestida con elegancia minimalista y una seguridad que parecía natural, Katy no necesitó… pic.twitter.com/6IAWDk8nW7 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) January 20, 2026

Justin Trudeau y su participación en el Foro Económico Mundial

Aunque no pretendía robar miradas, Katy Perry lo hizo. La cantante estuvo en primera fila, atenta al discurso que ofreció Justin Trudeau.

Durante el Foro Económico Mundial, Justin Trudeau habló de la importancia del llamado “poder blando”, haciendo hincapié en los conflictos geopolíticos.

De acuerdo con medios, el político aseguró que la estabilidad y prosperidad global que se construyó a lo largo de 80 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, llegó a su fin.

Esto porque grandes potencias pretenden ejercer el “poder duro”; es decir, se imponen a través de su fuerza militar o un dominio económico, olvidándose de la diplomacia, la cooperación y la inversión en las personas.

Justin Trudeau en el Foro Económico Mundial (@EstiloDF / X)

Para ejemplificar, hizo mención de la cita que recientemente tuvo con una chica estadounidense en un bar en una azotea de Montreal.

Sin mencionar el nombre de la mujer en cuestión , reveló que al pedirle al mesero un Jack y una Coca-Cola, amablemente le hicieron saber que ya no ofrecían alcohol estadounidense.