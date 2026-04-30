Ernie Dosio, un empresario vitivinícola de California de 75 años de edad, murió aplastado por elefantes durante una expedición en el parque nacional Lope-Okanda en Gabón, África.

La muerte de Ernie Dosio ha desatado un intenso debate sobre su fortuna y el impacto que tendrá en la industria vinícola de California.

Esta era la fortuna de Ernie Dosio, empresario que murió tras ser aplastado por elefantes

Ernie Dosio, un acaudalado empresario estadounidense, murió en Gabón tras ser embestido por una manada de elefantes al querer proteger a su cría.

Ernie Dosio, cazador y empresario. (Especial)

La muerte de Ernie Dosio no solo ha generado un intenso debate por la cacería deportiva, sino también por su fortuna ya que era una figura influyente en la industria vitivinícola de California.

Aunque no existe una cifra pública exacta que cuantifique el patrimonio total de Ernie Dosio, era propietario de Pacific AgriLands, empresa responsable de una parte significativa de la producción de vino del estado.

La riqueza de Ernie Dosio se fundamentaba principalmente en los siguientes activos y logros empresariales:

Pacific AgriLands Inc.: Fue el propietario y fundador de esta compañía, considerada una de las empresas de gestión de tierras y financiamiento agrícola más importantes y lucrativas de la costa oeste de los Estados Unidos.

Propiedades vinícolas: Administraba un gigantesco viñedo de aproximadamente 12,000 acres (unas 4,850 hectáreas) en la región de Modesto, California.

Impacto en la industria: Sus operaciones agrícolas eran responsables de producir cerca del 40% de todo el vino proveniente del estado de California, lo que lo consolidó como un titán de la industria vitivinícola

Con su fortuna, Ernie Dosio se financiaba sus expediciones de lujo para cazar

Además de sus negocios, Ernie Dosio era un experimentado cazador y tenía un amplio historial abatiendo diferentes especies.

Su nivel adquisitivo le permitía financiar expediciones de lujo; de hecho, el safari en Gabón donde perdió la vida tenía un costo estimado de 40,000 dólares.

Ernie Dosio tenía muchos trofeos de África y Estados Unidos que lo reconocían como cazador.

Reportes señalan que todas las cacerías que realizaba contaban con las licencias legales correspondientes.

Ernie Dosio fue miembro vitalicio de la organización California Wildfowl, fue miembro de la junta directiva de la Comisión de la Viticultura de Lodu, y era participante activo del Safari Club de Sacramento.