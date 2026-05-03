Leticia Calderón mantiene una buena relación con Juan Collado a 18 años de su separación y sorprende la forma en la que se expresa de su ex.

Juan Collado retomó la relación con sus hijos menores, frutos de su matrimonio con Leticia Calderón, con quienes ha compartido momentos juntos e incluso se han ido de vacaciones en familia.

Leticia Calderón confiesa que siempre le tendrá cariño a Juan Collado

Durante una entrevista con el programa Hoy, Leticia Calderón habló de su relación con Juan Collado, de quien se separó en 2007 en medio de rumores de una infidelidad con Yadhira Carrillo.

Leticia Calderón asegura que dejó los malos entendidos atrás y que actualmente lleva una relación cordial con Juan Collado por el bien de sus hijos.

Leticia Calderón (@letycalderon79 / Instagram )

Asimismo la actriz reveló que desea que Juan Collado viaje más con ella y sus hijos, pues recientemente estuvieron todos juntos en Acapulco.

“Posiblemente sí, nos lo llevemos, lo vamos a raptar un par de días, a ver si se deja para viajar. Pues yo lo veo bien, está bien de salud, está muy pegado a mis hijos” Leticia Calderón

Leticia Calderón destacó la unión entre sus hijos y Juan Collado, así como con sus hermanos mayores.

Y confesó que siempre le tendrá gran cariño a Juan Collado por ser el padre de sus hijos.

“Hay un gran cariño, siempre lo he dicho. Un gran agradecimiento para Juan. Siempre lo he dicho y siempre lo va a haber. Lo quiero mucho” Leticia Calderón

Juan Collado (Francisco Rodríguez / cuartoscuro)

¿Leticia Calderón y Juan Collado se van a reconciliar? La actriz lo aclara

A pesar de la unión entre Leticia Calderón y Juan Collado, la actriz aclara que no piensa en reconciliarse con su ex.

“Definitivamente no”, expresó la actriz, quien menciona que está agradecida con Juan Collado por haber formado una familia.

“Sí lo quiero mucho, pero como el padre de mis hijos. Entonces, a Juan siempre lo voy a querer y le voy a agradecer los hijos tan hermosos que me permitió tener” Leticia Calderón

Leticia Calderón ha contado en diversas ocasiones que disfruta de la convivencia entre Juan Collado y sus hijos, pero no piensa regresar con él ni en volverse a enamorar.