La cantante Katy Perry ha publicado las primeras fotos con Justin Trudeau durante su visita a Japón.

Katy Perry y Justin Trudeau ya habían hecho pública su relación, sin embargo, el ex primer ministro de Canadá acompañó a su novia como parte de su gira.

Mediante redes sociales, Katy Perry compartió las primeras fotos con Justin Trudeau.

La cantante de Roar decidió mostrar en Instagram cómo le va de gira por Japón con su Lifetimes Tour.

Lo que más llamó la atención de la publicación de Katy Perry fue una foto en la que aparece sonriente junto a Justin Trudeau, el ex primer ministro de Canadá.

Katy Perry con Justin Trudeau durante visita a Japón (@katyperry / Instagram)

Además de un par de videos en donde la pareja disfruta de la gastronomía y las atracciones de Japón.

Con ello, Katy Perry confirma su relación amorosa con Justin Trudeau después de meses de mantenerse de forma discreta.

Durante la visita a Japón, Katy Perry también acompañó a Justin Trudeau en su visita con el ex primer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa.

“El ex primer ministro canadiense @JustinTrudeau visitó Japón con su pareja y almorzó con mi esposa y conmigo. Durante su mandato como primer ministro, nos reunimos en múltiples ocasiones como líderes, y cuando visité Canadá, trabajamos juntos para fortalecer las relaciones bilaterales, incluyendo la formulación del “Plan de Acción Japón-Canadá”, trabajando codo con codo. Me complace que sigamos manteniendo esta amistad de esta manera.” Fumio Kishida, ex primer ministro de Japón.

Se trató un almuerzo diplomático que tuvo lugar el 3 de diciembre pasado.

A través de X (Twitter), Fumio Kishida destacó el encuentro donde “Justin Trudeau visitó Japón con su pareja”.