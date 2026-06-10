La Fiscalía de Michoacán anunció una recompensa de 100 mil pesos para quien proporcione información que permita detener a José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas del alcalde Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan.

La fiscalía estatal considera a José Manuel Jiménez Miranda pieza clave en las investigaciones, pues habría huido tras el crimen, mientras siete escoltas ya fueron detenidos.

Con 24 personas vinculadas al caso, la Fiscalía llamó a la ciudadanía a colaborar de manera confidencial para avanzar en el esclarecimiento del caso Carlos Manzo.

Fiscalía ofrece recompensa por José Manuel Jiménez Miranda (Redes sociales)

Fiscalía ofrece 100 mil pesos por José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas de Carlos Manzo

La Fiscalía de Michoacán sigue investigando el asesinato de Carlos Manzo y ahora ofrece una recompensa para detener a José Manuel Jiménez Miranda, quien fue el jefe de escoltas del mandatario.

A través de un boletín, la Fiscalía hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar de manera confidencial mediante los canales oficiales para recibir denuncias e información sobre Jiménez Miranda.

José Manuel Jiménez Miranda habría huido del municipio de Uruapan luego del asesinato de Carlos Manzo, crimen por el que ya han sido detenidos siete escoltas del alcalde por su presunta relación.

Hasta el momento, se desconoce el paradero del jefe de escoltas de Carlos Manzo y se ofrece una recompensa al considerar que es esencial para avanzar en las investigaciones del caso.

La Fiscalía de Michoacán ha detenido a 24 personas presuntamente relacionadas con el caso, entre ellas operadores criminales, funcionarios de seguridad y personas acusadas de proporcionar información al CJNG.