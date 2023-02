Lorena Alejandra Escobar, de 25 años de edad, fue asesinada el pasado miércoles 8 de febrero por su exnovio; la joven se encontraba en su domicilio en la alcaldía Miguel Hidalgo cuando el sujeto le disparó con un arma de fuego.

De acuerdo con los familiares de Lorena Escobar, la estudiante de veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya había denunciado ante la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) las amenazas que le hizo su expareja; no obstante, las autoridades hicieron caso omiso.

Ahora, a días de que acudió ante la Fiscalía, Lorena fue asesinada y su exnovio, responsable del feminicidio, se disparó tras acabar con la vida de la joven.

Feminicidio de Lorena Escobar en Miguel Hidalgo

Conforme a lo reportado por diferentes medios, el miércoles 8 de febrero el feminicida logró ingresar al edificio en donde vivía la joven, ubicado en calle Comercio y José Martí, en la colonia Escandón de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Ahí, el hombre de quien se desconoce su identidad, abrió fuego directamente contra la cabeza de la mujer y posteriormente se disparó en el cráneo, muriendo al instante.

Al escuchar las detonaciones del arma, los vecinos de Lorena Escobar llamaron a emergencias, por lo que policías capitalinos arribaron a la zona y encontraron a la mujer con vida, así como el cuerpo del feminicida dentro del domicilio.

En ese momento Lorena Escobar fue trasladada al Hospital de Xoco y horas después murió debido a la gravedad de su lesión.

Lorena Escobar, víctima de feminicidio en la colonia Escandón (Carlos Jiménez)

Fiscalía de la CDMX negó ayuda a Lorena Escobar

Por su parte, el periodista Carlos Jiménez aseguró que tras entrevistarse con familiares de la víctima de feminicidio se pudo enterar de que la joven de 25 años acudió en enero de este 2023 ante la Fiscalía de la CDMX.

Según refirió el comunicador, Lorena y su mamá acudieron al Ministerio Público de Miguel Hidalgo a denunciar las constantes amenazas que vivía por parte de su exnovio, por lo que solicitó ayuda ante las autoridades.

No obstante, las autoridades de la alcaldía le dijeron que no podían hacer nada porque no presentaba lesiones visibles.

Ahora, a un mes de que Lorena Escobar pidió ayuda a la Fiscalía de la CDMX, su exnovio, a quien se describió como una persona celosa y posesiva, la asesinó.