Un juez determinó que Alberto del Río, mejor conocido como “El Patrón”, debe permanecer en prisión preventiva como medida cautelar luego de que fuera acusado de violencia familiar.

De acuerdo con la información, Alberto del Río fue detenido en el estado de San Luis Potosí luego de que su esposa Mary Carmen Rodríguez lo denunciara por agredirla física y verbalmente.

Juez dicta prisión preventiva a Alberto del Río por presunta violencia familiar

El pasado 6 de abril, Alberto del Río fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales tras una denuncia de su esposa.

Alberto del Río queda en prisión preventiva por violencia familiar (Agencia México)

Tras la primera audiencia, un juez de control resolvió que Alberto del Río debe permanecer en prisión preventiva durante el tiempo que la Fiscalía recaba evidencia para integrar la carpeta investigación.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Alberto del Río es acusado de violencia familiar; anteriormente, tres exparejas del luchador denunciaron agresiones físicas y verbales.

Mary Carmen Rodríguez niega acuerdo económico con Alberto del Río tras denuncia por violencia familiar

Reportes indicaban que Mary Carmen Rodríguez, esposa de Alberto del Río, habría llegado a un acuerdo de cerca de un millón de pesos para detener la denuncia en contra del luchador.

Pese a lo anterior, la periodista Flor Rubio reveló que Mary Carmen Rodríguez le aclaró que son rumores, pues no ha llegado a ningún tipo de acuerdo económico con Alberto del Río.

“Para mí no hay cantidad que valga mi seguridad, mi vida”. Declaración de Mary Carmen Rodríguez

Alberto del Río queda en prisión preventiva por violencia familiar (Agencia México)

Las declaraciones previo a la audiencia indican que Mary Carmen Rodríguez deseaba que el luchador llevara su proceso en libertad, a fin de que no afectara la relación con sus hijos, aún menores de edad.

Sin embargo, este jueves 9 de abril, el juez determinó que Alberto del Río debe llevar su proceso en prisión preventiva y, presuntamente, permanecerá en el Centro de Reinserción Social “La Pila”.