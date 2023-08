La noche del jueves 3 de agosto, fue muy sorpresiva para los habitantes de La Casa de los Famosos México y Emilio Osorio se convirtió en uno de los sorprendidos al reencontrarse con su papá.

Aunque se decía que entrarían 6 nuevos habitantes a La Casa de los Famosos México, la realidad es que solo fueron dos y se trató de visitas exprés.

Uno de los habitantes que se llevó la sorpresa fue Emilio Osorio -de 20 años de edad- quien al entrar al ‘ZUM’, se encontró con su papá, Juan Osorio, esperándolo.

Niurka no ve justo que Emilio Osorio sea el único al que no le hayan llevado un ser querido a La Casa de los Famosos México

Las sorpresas no paran en La Casa de los Famosos México y Emilio Osorio fue el ganón de una que lo dejó impactado y derramando lágrimas.

Sin que los habitantes de La Casa de los Famosos México estuvieran enterados de qué una dinámica podía pasar, Emilio Osorio fue llamado por La Jefa para ir al ‘ZUM’.

Incluso, el actor se mostró tan en incertidumbre que cuando entró al cuarto pronunció “ahora qué” para luego darse cuenta de que Juan Osorio -de 66 años de edad- estaba esperándolo.

Sin embargo, no fue de forma inmediata que el actor abrazara a su papá, sino que esperó unos momentos en shock, para luego correr a los brazos del productor.

Por unos momentos, Emilio Osorio se quedó sin palabras, mientras su papá lo abrazaba una y otra vez diciéndole “changuito”, luego lo retamó diciéndole al productor “te ves más guapo”.

Revive video de Yahritza y Su Esencia donde pide que no le hablen en español “si no les gusta se pueden retirar”

Así fue como se vivió el melancólico reencuentro entre Emilio Osorio y Juan Osorio, su papá:

Emilio Osorio recibió la sorpresiva visita de Juan Osorio en La Casa de los Famosos México, pero decidieron calmar las lágrimas para hablar de Team Infierno y hasta Karol Sevilla.

A diferencia de lo que ha pasado con otras visitas, Emilio Osorio se llevó una visita más íntima con su papá, por lo que pudieron hablar tranquilamente del juego.

Padre e hijo decidieron calmar las lágrimas para ponerse a hablar de cada uno de los integrantes del Team Infierno, destacando sus habilidades, fortalezas y actitudes.

Incluso hasta de La Barby Juárez -de 43 años de edad- hablaron, pues Juan Osorio la señaló como una campeona.

Y aunque La Jefa de La Casa de los Famosos México no quería, Juan Osorio hasta le calmó el corazón a Emilio Osorio tras hablarle sobre Karol Sevilla, su novia de 23 años de edad.

El productor le dijo de forma breve que Karol Sevilla estaba trabajando en Perú, lo que dio un gran alivio a Emilio Osorio, pues ha pedido su presencia o sus porras, pero ella se ha mostrado ausente.

Sin embargo, las palabras de Juan Osorio se llevaron una llamada de atención por La Jefa de La Casa de los Famosos México.

Finalmente, Juan Osorio le compartió a Emilio Osorio que tras su participación en La Casa de los Famosos está demostrando que más que ser su hijo o de Niurka, enseñó de qué está hecho.

“Este trabajo que has hecho, hoy ya no eres hijo de Juan Osorio, en el sentido artístico, no eres hijo de mamá, hoy eres Emilio, Emilio se ha hecho su propia personalidad”.

Juan Osorio, productor.