¿Por qué Sergio Mayer está molesto hoy en La Casa de los Famosos México? Sería culpa de La Barby Juárez o tendría algo que ver con sus compañeros del Team Infierno.

Al no salir nominado en La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer -de 57 años de edad- se convirtió en uno de los finalistas del reality.

Tras enfrentarse a varias nominaciones, Sergio Mayer puede disfrutar de estas dos últimas semanas de La Casa de los Famosos México con tranquilidad sabiendo que no se encuentra en riesgo de salir.

Sin embargo, Sergio Mayer sorprendió a sus seguidores al revelar que se encuentra molesto pese a que el objetivo del Team Infierno se cumplió.

Luego de que Sergio Mayer expreso su molestia, usuarios adelantaron los motivos que tienen así al esposo de Issabela Camil, ¿será que tiene que ver con La Barby Juárez o con el Team Infierno?

Sergio Mayer en La Casa de los Famosos México (Tomada de video)

¿Apuntador? Creen que Sergio Mayer está molesto por esta razón con La Barby Juárez

Los habitantes de La Casa de los Famosos México se encuentran viviendo los últimos días del reality antes de conocer al gran ganador.

Pese a que los integrantes del Team Infierno cumplieron su promesa y pudieron llegar todos a la final de La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer sorprendió al revelar que se encontraba molesto.

A través de las redes sociales se viralizó la idea de que La Barby Juárez -de 43 años de edad- está usando apuntador dentro de La Casa de los Famosos México y Sergio Mayer ya se habría dado cuenta.

En un video que se ha difundido en las redes sociales se puede ver a La Barby Juárez en la alberca de La Casa de los Famosos México.

Sin embargo usuarios notaron que se encuentra usando una especie de audífono, algo que también había notado Wendy Guevara y Sergio Mayer.

La Barby Juárez explicó que se trataba de tapones para los oídos para evitar que ingresara el agua, pero usuarios notaron que solo tenía uno.

Esto provocó que se avivará el rumor de que en realidad se trataba de un apuntador y que la Barby Juárez estaba recibiendo ayuda de la producción de La Casa de los Famosos México.

De acuerdo con usuarios, Wendy Guevara y Sergio Mayer se habían dado cuenta de esta situación y por eso se encontraba molesto el famoso.

Sergio Mayer explica porqué está molesto y tiene que ver con Team Infierno en La Casa de los Famosos México

En medio de las especulaciones sobre la presunta ayuda a la Barby Juárez, Sergio Mayer habló con los televidentes de La Casa de los Famosos México para revelar que se encuentra molesto.

Pero más allá de lo que pasó con la Barby Juárez, Sergio Mayer explicó que lo que le tiene molesto es la actitud que tomaron sus compañeros del Team Infierno.

Sin querer revelar muchos detalles, Sergio Mayer destacó que hay algo que hicieron el Team Infierno que él no esta de acuerdo porque lo hicieron sin consultarlo.

Sergio Mayer puntualizó que sabe que esa acción la hicieron con un objetivo oculto y él no se encuentra de acuerdo.

“Hay algo que me molesta y me inquieta de algo que pasó ayer, me molesta y que fue parte del equipo, no me ha dejado estar a gusto ni tranquilo. Algo que me molesta y me inquieta sin antes consultarlo conmigo, me molesta mucho, porque sé con qué objetivo lo hicieron y siendo mi equipo” Sergio Mayer

En su discurso Sergio Mayer adelanto que tiene que ver con Poncho de Nigris y las estrategias personales que se están haciendo más allá del Team Infierno.

“No me gusta lo que pasó, no me gusta lo que hicieron, sé por qué operaron así, especialmente Poncho y eso no se vale, eso no se hace. En algún momento lo voy a decir porque me molesta” Sergio Mayer

Sergio Mayer señaló que después de la gala en La Casa de los Famosos México se reunirá con todo el Team Infierno para hablar de esta situación que lo tiene molesto.

“Después de la gala voy a pedir al Team Infierno que nos reunamos y les voy a decir algo que pienso, que me tiene muy molesto” Sergio Mayer

Visiblemente inconforme, Sergio Mayer puntualizó que lo que va a decir podría molestar algunas personas del Team Infierno.

“Esto puede generar, estoy consciente, un conflicto, pero eso no se lo pierdan, lo que voy a decir, lo que voy a expresar, esto va a generar una división entre nosotros, quiero que lo escuchen y lo sepan. Nome puedo quedar con esto. Me siento decepcionado” Sergio Mayer

Sabiendo que lo que pase puede acabar con el Team Infierno, Sergio Mayer agradeció a todas las personas que los han apoyado pues señaló que ellos ayudaron a que cumplieran su objetivo.

Sergio Mayer destacó que ya estaban las estrategias individuales y era algo que no le gustaba.

“Mi agradecimiento por todo el apoyo, pero es evidente que ya comenzaron con las estrategias individuales, se van a enterar de qué y cómo” Sergio Mayer

Los fans de La Casa de los Famosos México ya no confían en Sergio Mayer

Tras el mensaje de Sergio Mayer fans de La Casa de los Famosos México ya no confían tanto en el actor.

A través de las redes sociales usuarios han señalado que Sergio Mayer también empezó a jugar con su estrategia individual.

Incluso algunos usuarios señalaron que si se ha salvado de tantas nominaciones es por el Team Infierno y no porque él tenga muchos seguidores.

“Pues él no cumplió su palabra de no nominar a Pocho y lo hizo. No es confiable”,” Sergio diciendo…Ya comenzaron con las estrategias individuales! cuando el hizo la estrategia de nominar a Poncho (cuando el prometió que no lo haría)”, “Ya Sergio la mayoría te hemos salvado por ser del team infierno no te creas mucho”, se puede leer en las redes sociales.

“Que jodido ha de ser querer tener el control de todo y cuando no lo logra, se encabrona”, “Tu nominaste a Poncho y Poncho no te dio. No lo olvides Sergio”, “Todo es parte del guion para crear expectativa y estar pegados a la pantalla”, “Sergio cree que somos estúpidos, como si no nos diéramos cuenta que todo en su vida quiere manipular desde su hijo hasta ahora sus compañeros”, señalaron otros usuarios.