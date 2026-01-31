La miniserie Carlota amplía su reparto con incorporaciones mexicanas durante el inicio de rodaje en España. Bárbara de Regil y Sebastián Zurita ya fueron confirmados como parte del Elenco.
La producción histórica para HBO Max aborda el Segundo Imperio Mexicano, sumando talentos internacionales para narrar una trama de poder y traición política encabezada por Belinda.
Reparto de Carlota se fortalece con Sebastián Zurita y Bárbara de Regil
Belinda interpreta a Carlota de Habsburgo, primera emperatriz de México, acompañada por Jaime Lorente como Maximiliano en esta ambiciosa producción televisiva.
Bárbara de Regil dará vida a Enriqueta Villalpando, aristócrata de la corte, aportando una perspectiva femenina clave dentro del relato imperial histórico de época.
Sebastián Zurita interpretará a Leonardo Márquez, militar y exniño héroe, personaje fundamental en los conflictos políticos retratados durante el desarrollo narrativo de Carlota.
Las grabaciones comenzaron el 30 de enero en España y continuarán en locaciones históricas de México y Colombia para reforzar autenticidad visual y narrativa.
Carlota es considerada el proyecto latino más ambicioso de Sony Pictures Television, integrando equipos creativos de múltiples países con altos valores de producción histórica.
La serie busca retratar el poder, la traición y las tensiones imperiales con un enfoque contemporáneo respetando el contexto histórico del siglo XIX mexicano.
Con este elenco ampliado, la miniserie Carlota refuerza expectativas internacionales y consolida su estreno próximo en HBO Max como apuesta histórica de alto impacto.