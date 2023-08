La hermana de La Barby Juárez cree que en La Casa de los Famosos México han sido crueles con ella, pero confía en la fortaleza de la boxeadora.

El domingo 6 de agosto es la última gala de eliminación de La Casa de los Famosos México y La Barby Juárez está nominada.

La Barby Juárez -de 43 años de edad- es la última integrante del cuarto cielo y se ha enfrentado a críticas por parte de sus compañeros.

Poncho de Nigris comenzó hacerle burla, porque supuestamente no le entendía cuando hablaba.

También aseguraban que era el “comodín” de Jorge Losa, pero de salvarse este domingo, podría ser una de la finalistas.

Lourdes Juárez, hermana de La Barby Juárez reveló que la familia de la boxeadora no creía que durara tanto en La Casa de los Famosos México y menos ella.

“Yo la veo bien, la conozco, es guerrera a más no poder. La podrán ver bajoneada, pero de que le gusta ahí, le gusta. Ni ella se lo esperaba, ni nosotros que fuera estar tanto tiempo adentro”

La hermana de La Barby Juárez, cree que es parte del show los ataques que ha recibido la boxeadora.

‘La pequeña Lulú’, como se le conoce a la hermana de La Barby Juárez, afirma que los integrantes de La Casa de los Famosos México han sido crueles con su hermana.

Sobre la extraña forma de hablar de su hermana, Lourdes Juárez cree que a la boxeadora se expresa como si estuviera con su familia y se le olvida que son extraños.

“Creo que de repente a Mariana se le olvida que está con otra gente y empieza hablar así como que dice una cosa y la otra la piensa, y no la dice, creo que es realmente eso lo fue”

Desde que comenzó La Casa de los Famosos México, han acusado a la producción de supuesto fraudes para beneficiar al cuarto cielo y Jorge Losa.

Esta acusaciones también se relacionan con La Barby Juárez, pues cuando fue líder de la casa, aseguraron que el programa la había ayudado.

Incluso en la dinámica para conocer al primer finalista, se dijo que Galilea Montijo le hizo señas a La Barby Juárez para que tomara la caja con el ticket dorado.

Al final fue Nicola Porcella quien llegó a la final y La Barby Juárez está a punto de ser eliminada de La Casa de los Famosos México.

“No creo que haya fraude, yo sé que la televisión todo puede hacer, pero realmente no creo que haya fraude (...) no tenemos comunicación con Mariana, no tienen teléfonos, están encerrados”

La Barby Juárez